凱基證首家理財分公司開幕　訴求私銀等級財管服務

▲凱基證券天母理財分公司開幕。（圖／凱基證券提供）

記者巫彩蓮／台北報導

凱基證券首家全財管服務的理財分公司-天母貴賓理財中心正式開幕，提供投資人媲美私人銀行等級的財富管理服務，同時致力滿足高資產客戶日益多元的理財需求。

凱基證券重塑分公司定位，採用「核心擴展到衛星」模式，策略性擴展理財服務網絡，進一步提升高端理財市場中的覆蓋範圍與服務深度，更是國內首家券商整合頂尖金融資源的理財服務，滿足客戶日益多樣化的財富管理規劃需求，提供投資人媲美私人銀行等級的財富管理服務。

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凱基證券也憑藉專業團隊和AI頂尖智能的「雙腦」優勢，領先同業打造「AI助理」及「個人化智能推播」，彙集AI模型跟投顧報告一鍵提供個股行情分析，並根據客戶的庫存、自選股，主動推播研究報告、市場趨勢、技術分析等訊息，協助投資人更快速、便利、準確研判個股行情。

服務層面上，凱基證券貴賓理財中心更突破傳統券商理財服務範疇，首創家族資產規劃服務，並參考國外大型券商長期在財富管理上的成熟經驗，推動以「4D」維度的財富管理模式，包含「深度」深入市場分析捕捉投資機會、「多維」提供全方位資產配置方案、「動態」根據市場變化靈活調整策略及「數位」運用先進數位工具提升服務效率，致力為高資產客戶打造長期穩健的財富增值藍圖。

