快訊／台股收盤下跌62.03點　台積電跌10元至1090

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（19日）開低走低，加權指數終場下跌62.03點，以23604.08點作收，跌幅0.26％，成交量3800.03億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以下跌76.67點開出，指數開低走低，盤中最高達23683.46點，最低23550.99點，終場收在23604.08點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到1090元，跌幅0.91％；鴻海（2317）下跌0.5元至183元；聯發科（2454）上漲5元至1540元；廣達（2382）上漲5元來到269.5元；長榮（2603）下跌0.5元至217.5元。

今天漲幅前5名個股為志強-KY（6768）上漲14.5元，漲幅10％；事欣科（4916）上漲4.3元，漲幅9.99％；正峰（1538）上漲2.75元，漲幅9.98％；南亞科（2408）上漲3.55元，漲幅9.97％；台亞（2340）上漲2.95元，漲幅9.97％。

跌幅前5名個股則為華安（6657）下跌4.7元，跌幅6.44％；智邦（2345）下跌45元，跌幅5.94％；波力-KY（8467）下跌17元，跌幅5.88％；寶徠（1805）下跌0.95元，跌幅5.78％；IKKA-KY（2250）下跌6.5元，跌幅4.25％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 志強-KY（6768） 159.5 ▲14.5 ▲10.0％ 事欣科（4916） 47.35 ▲4.3 ▲9.99％ 正峰（1538） 30.3 ▲2.75 ▲9.98％ 南亞科（2408） 39.15 ▲3.55 ▲9.97％ 台亞（2340） 32.55 ▲2.95 ▲9.97％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 華安（6657） 68.3 ▼4.7 ▼6.44％ 智邦（2345） 713.0 ▼45.0 ▼5.94％ 波力-KY（8467） 272.0 ▼17.0 ▼5.88％ 寶徠（1805） 15.5 ▼0.95 ▼5.78％ IKKA-KY（2250） 146.5 ▼6.5 ▼4.25％

資料來源：證交所