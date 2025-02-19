快訊／台股收盤下跌62.03點　台積電跌10元至1090

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（19日）開低走低，加權指數終場下跌62.03點，以23604.08點作收，跌幅0.26％，成交量3800.03億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以下跌76.67點開出，指數開低走低，盤中最高達23683.46點，最低23550.99點，終場收在23604.08點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到1090元，跌幅0.91％；鴻海（2317）下跌0.5元至183元；聯發科（2454）上漲5元至1540元；廣達（2382）上漲5元來到269.5元；長榮（2603）下跌0.5元至217.5元。
今天漲幅前5名個股為志強-KY（6768）上漲14.5元，漲幅10％；事欣科（4916）上漲4.3元，漲幅9.99％；正峰（1538）上漲2.75元，漲幅9.98％；南亞科（2408）上漲3.55元，漲幅9.97％；台亞（2340）上漲2.95元，漲幅9.97％。
跌幅前5名個股則為華安（6657）下跌4.7元，跌幅6.44％；智邦（2345）下跌45元，跌幅5.94％；波力-KY（8467）下跌17元，跌幅5.88％；寶徠（1805）下跌0.95元，跌幅5.78％；IKKA-KY（2250）下跌6.5元，跌幅4.25％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|志強-KY（6768）
|159.5
|▲14.5
|▲10.0％
|事欣科（4916）
|47.35
|▲4.3
|▲9.99％
|正峰（1538）
|30.3
|▲2.75
|▲9.98％
|南亞科（2408）
|39.15
|▲3.55
|▲9.97％
|台亞（2340）
|32.55
|▲2.95
|▲9.97％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|華安（6657）
|68.3
|▼4.7
|▼6.44％
|智邦（2345）
|713.0
|▼45.0
|▼5.94％
|波力-KY（8467）
|272.0
|▼17.0
|▼5.88％
|寶徠（1805）
|15.5
|▼0.95
|▼5.78％
|IKKA-KY（2250）
|146.5
|▼6.5
|▼4.25％
資料來源：證交所
讀者迴響