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永豐金加入TNFD、PBAF組織　深化自然資本揭露承諾

▲▼ 永豐金風控長。（圖／永豐金提供）

▲永豐金風控長楊敦仁(左一)及其所帶領之氣候暨自然風險管理工作團隊。（圖／永豐金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

永豐金（2890）於2025年正式加入自然相關財務揭露工作小組(TNFD)論壇成員(Forum)與採用者(Adopters)，以及生物多樣性核算金融聯盟（PBAF）支持者（Supporter），展現深化永豐在自然資本揭露與永續發展的堅定承諾。

TNFD(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures)致力於協助企業和金融機構識別、評估和揭露與自然相關的依賴、影響、風險和機會。參與企業須參考TNFD架構，公開揭露自然相關資訊；PBAF(Partnership for Biodiversity Accounting Financials)則是碳核算金融聯盟(Partnerships for Carbon Accounting Financials, PCAF)的相關倡議，其提供金融機構一套用於衡量和管理投融資對生物多樣性依賴及影響程度全面的方法論，進而有效應對相關的風險與機會，促進環境更友善的金融決策。

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永豐金深刻體認到自然相關議題的重要性與全球趨勢，並在2024年依循全球生物多樣性框架(GBF)第15項企業責任目標，以及TNFD架構和主要分析方法學LEAP (Locate, Evaluate, Assess and Prepare) 的四大步驟，將自然議題全面納入於原TCFD（Task Force on Climate-related Financial Disclosures）報告書範疇，發布「2023年氣候暨自然相關財務揭露報告書」，確保同時符合TCFD與TNFD的揭露要求。

永豐金透過參與TNFD及PBAF等國際組織，積極與全球金融機構交流生物多樣性最新工作進展與研究趨勢，並即時掌握這些組織最新的評估方法，將有助於提升揭露標準、引領利害關係人共同邁向環境永續的未來。

關鍵字： 永豐金財務揭露自然風險管理生物多樣性永續發展

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