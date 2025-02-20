存退休金更精準　台大財金系教授點名穩賺神隊友

▲台大財金系教授張森林受理財機器人啟發，翻轉投資觀念。

圖文／鏡週刊

退休理財該如何準備，是許多人心中不斷思考的痛點。事實上，只要克服人性恐懼弱點、守住獲利不隨意出場，用長時間滾大複利效果就能累積一筆退休金，但往往這兩件事違背人性，少有人能做到。不過，台灣近幾年發展的理財機器人問世後，可有效幫助投資人克服人性弱點，連台大財金系教授都很推崇。

老年化社會，再加上通膨、政府不斷年金改革背景下，退休理財顯得格外重要。而準備退休規劃是條漫漫長路，近幾年投資市場因為戰爭、疫情、全球AI技術發展變化震盪劇烈，而想要克服人性恐懼、在崩跌時勇敢進場，存到讓人安心的退休金，就一定要找出退休神隊友。

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長期研究理財機器人發展的台大財金系教授、長庚大學數位金融科技系主任張森林指出，自己雖然投資經驗豐富、也有財經專業知識，但在投資路上起起伏伏，直到2017年到美國西雅圖進修、接觸到理財機器人才大幅翻轉自己對投資的看法，逐步穩定成長獲利，「投資越簡單越好，最重要的是持之以恆、持續投入，除非有更好的標的才需要停利。」

他強調，投資最難的就是堅持。當市場大跌時，投資人往往會因為恐懼不敢輕易接手重挫的股票，而市場回穩、逐步上漲時，多數人還是抱著觀望、猶豫的心態，等到市場指數已經逐步走高才開始買入，因此很容易套在市場高點。

要克服人性的弱點並不容易，不過理財機器人問世後，讓此一弱點找到了解方。張森林以追蹤S&P500指數ETF-SPY為例，假設投資人從2000年開始投資沒有中斷，到2008年遇金融海嘯，投資績效會變成負37%，「有多少人能撐住、沒有出場？但只要再堅持一下，後面卻迎來10多年的大多頭。換個角度想，2008年股市崩跌50%，這真是天上掉下來的好機會，但有多少人能把握呢。」張森林強調。

許多人也覺得投資有20%、30%的獲利就該先落袋為安，張森林對此則持反對意見，他以漢高祖劉邦和項羽為例，兩人打了非常多場戰役，但項羽總是小獲勝，反而劉邦沉得住氣、取得最後勝利。

「有點小利潤就出場的行為就像項羽一樣，很難累積到大筆退休金。退休金需要30、40年持續累積，如果一點小獲利就退出市場，賺不到大錢。」張森林解釋。而理財機器人不停利的機制，恰好符合張森林所說，能克服人性恐懼、貪婪的弱點。



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