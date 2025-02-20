規模逾百億台股科技型ETF　6檔近月績效繳出正報酬

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

觀察近期規模超過百億以上之台股科技相關ETF表現，共計有6檔，近一個月都繳出正報酬，分別群益半導體收益（00927）、群益科技高息成長（00946）、復華台灣科技優息（00929）、中信關鍵半導體（00891）、國泰台灣5G+（00881）以及富邦科技（0052），財務管理專家表示，台灣基本面結構健康，科技族群可望持續受惠於全球AI趨勢扮演產業發展與盤面表現要角，投資人亦不妨透過台股科技相關ETF來掌握後市行情。

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群益半導體收益ETF (00927)經理人謝明志表示，隨著AI應用層面廣泛並逐步落地兌現，未來也仍將持續引領全球科技發展，故支撐AI發展的高速運算能力和資料處理能力，也必須更加仰賴半導體，而台灣擁有完整的半導體產業鏈，半導體自IC設計、晶圓代工、封測、設備等均將受惠，產業成長動能可期，建議投資人不妨透過台股半導體收益ETF來參與布局，掌握半導體業成長契機之餘，也能透過配息共享台灣優質半導體企業之營運成果，亦滿足收益需求。

群益科技高息成長ETF(00946)經理人洪祥益指出，有鑒於AI應用持續擴散，有助支持科技廠獲利成長態勢延續，台灣因科技供應鏈完整，於全球AI大勢中扮演重要供應商角色，亦可望持續從中受益。再者，川普關稅議題引各界關注，雖然為金融市場帶來干擾，但大致上不改台灣電子產業供應鏈受惠狀況，轉單效益仍可期待，建議投資人可適度透過精選優質科技高息股之台股科技高息ETF來參與，既把握由需求提升所推動的科技股成長行情，也順勢建立穩健收益來源。

