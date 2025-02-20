ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

快訊／台灣人壽「理賠詐欺」爆3大缺失　挨罰720萬元

▲▼金管會主委顧立雄專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲金管會外觀。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

金管會針對台灣人壽辦理理賠詐欺專案查核時發現異常情形，於2024年10月底向金管會通報理賠人員詐保重大偶發事件，經金管會對台灣人壽辦理專案檢查，發現該公司辦理保險理賠、請款及會計作業等事項，有違反保險法相關規定情事，依保險法第171條之1第4項規定核處罰鍰720萬元。

台灣人壽前員工楊男任職保險理賠專員時，涉配合5名保戶以不實事故名目詐保2389萬餘元，楊男拆分取得過半利潤，並拿去酒店消費，後經公司稽核發現提告；士林地檢署今年1月依詐欺取財等罪起訴6人，向法院求處重刑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

金管會專案金檢時發現台灣人壽有以下三大項缺失事項：

（一）台灣人壽理賠作業內控制度不符合內部牽制原則，且理賠案件結案歸檔未落實追蹤：

1. 臨櫃理賠案件，可由理賠人員自行受理、立案、登打系統及審核，卻未設計相關控管機制，導致內控設計及執行過程有違牽制原則，包括：

(1)理賠部就臨櫃受理理賠案件雖有設簿登記，惟僅送至作業中心進行文件掃描者有進行登記，而對於由理賠人員自行受理及審核之案件(即後掃案件)，則未進行登記及控管，導致虛偽理賠申請案件亦得由理賠人員自行受理及登打系統，且公司內規未針對後掃案件設計臨櫃案件與系統受理案件之比對機制，以確認理賠案件完整性。

(2)後掃案件得由理賠人員自行於核心系統立案，未有跨單位之牽制功能，虛立賠案風險較高，且該公司於內規未明定後掃案件之限制條件，致虛偽理賠申請案件得由理賠人員隨意鍵入業務來源為現場件、郵寄件及公會聯盟件，皆能使用後掃案件方式辦理審核。

(3)辦理系統建檔之理賠受理人員及理賠覆核人員有相互出借密碼情形，惟該公司未設立檢核機制，導致覆核作業形同虛設。

(4)理賠人員可自行於核心系統鍵入匯款帳號、聯絡地址及註記不發送簡訊等資料，故理賠人員利用匯款銀行僅檢核戶名及帳號，以及系統未檢核所鍵入聯絡地址是否與保戶核心系統留存資料相同，而創立虛假賠案，將理賠款項匯至與保戶同名同姓之高中同學帳號，並於系統註記不發送簡訊通知保戶，及鍵入地址不全之聯絡地址，致未依內規發送受理簡訊/結案簡訊通知客戶，以及未將匯款之「給付通知書」郵寄至保戶。

2.台灣人壽對後掃案件未依據掃描時限規範辦理結案歸檔且無進一步處理機制，雖有依內部規定進行追蹤、催繳，惟理賠人員未將已結案件送交權責單位掃描人員，相關主管均未重視並提出有效之控管方式。

（二）台灣人壽請款作業無確認理賠結案作業之文件是否齊備之機制，理賠給付內容係依理賠人員系統建檔資料自動產出，請款經辦進行核對筆數及金額，即可列印請款單，並送交出納進行付款，且會計部門未檢視相關憑證，僅憑系統核決金額即逕為入帳。

（三）台灣人壽發生理賠人員涉理賠詐領之重大偶發事件，卻未依法令規定及內部規範於事件發生當日立即通報經營管理階層主管，並向金管會辦理重大偶發事件通報。
 

關鍵字： 金管會台灣人壽理賠詐欺罰鍰內控缺失

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

Melody談大S哽咽：思念留在心裡

推薦閱讀

快訊／台灣人壽「理賠詐欺」爆3大缺失　挨罰720萬元

快訊／台灣人壽「理賠詐欺」爆3大缺失　挨罰720萬元

金管會針對台灣人壽辦理理賠詐欺專案查核時發現異常情形，於2024年10月底向金管會通報理賠人員詐保重大偶發事件，經金管會對台灣人壽辦理專案檢查，發現該公司辦理保險理賠、請款及會計作業等事項，有違反保險法相關規定情事，依保險法第171條之1第4項規定核處罰鍰720萬元。

2025-02-20 17:01
抽中一張拚賺16萬！　光焱科技申購明起跑

抽中一張拚賺16萬！　光焱科技申購明起跑

新股抽籤別錯過！光焱科技（7728）明日即將開放申購，抽中一張有望賺16萬元。

2025-02-20 12:02
台中新光三越氣爆28人遭資遣　勞動部：要求廠商說明事由

台中新光三越氣爆28人遭資遣　勞動部：要求廠商說明事由

台中新光三越發生氣爆案後無限期停工，上千名員工權益遭受衝擊，台中市勞工局卻在短短一周內收到14家廠商通報，共計資遣28人，對此，勞動部強調，資遣是最後手段，已要求台中市勞工局長連繫，發函請通報廠商具體說明資遣事由及理由，務必要確保勞工工作權益。

2025-02-20 16:29
日圓兌美元升破150大關　去年12／9來首見

日圓兌美元升破150大關　去年12／9來首見

受到日本央行官員釋放「漸進式升息很重要」的言論影響，日圓今（20）日走強，至台北時間下午3點左右，日圓兌美元升破150大關，報149.99，為去年12月9日以來首見。

2025-02-20 15:45
北市每坪120萬算豪宅　徐佳馨曝5關鍵「過譽肥羊宅」鐵中槍

北市每坪120萬算豪宅　徐佳馨曝5關鍵「過譽肥羊宅」鐵中槍

財政部修改所得稅財產交易所得認定原則，針對2015年底、房地合一上路前取得房屋祭出3大認定修正，其中將低總價、每坪單價過高的物件列入豪宅範圍，由於台北市每坪120萬元以上就會被視為豪宅引起熱議，不過住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提出5大觀察，認為財政部此舉是「對過譽肥宅」課稅，這類案件鐵定中槍。

2025-02-20 15:28
搥心肝！日圓「0.2210」刷4個月最差　10萬台幣少換3.6萬日圓

搥心肝！日圓「0.2210」刷4個月最差　10萬台幣少換3.6萬日圓

受到美元走貶影響，台銀日圓現鈔賣出牌告價今（20）日一開盤就衝出「0.2210」的價位，為去年10月8日以來最差，10萬台幣估將少換逾3.5萬日圓，相當少吃36碗要價1千日圓的拉麵。

2025-02-20 09:27
00878一度貼息爆逾8萬成交量　再寫4大驚奇

00878一度貼息爆逾8萬成交量　再寫4大驚奇

「國民ETF」國泰永續高股息（00878）今（20）日除息，此次每股配息0.5元，若以昨（19）日22.96元收盤價計算，年化配息率約8.71%，今日以22.51元開出，盤中一度呈現貼息態勢，10點半左右翻紅重回填息路上。

2025-02-20 10:30
英特爾分拆傳聞不斷　美國晶片大神：賤賣有前景的公司

英特爾分拆傳聞不斷　美國晶片大神：賤賣有前景的公司

近期有關英特爾分拆的傳聞四起，市場認為這可能推升該公司市值至2370億美元（約新台幣7.8兆元）。然而，前英特爾首席矽工程師吉姆凱勒（Jim Keller）卻認為，英特爾的價值應達1兆美元（約新台幣32.77兆元），分拆或出售業務是一種粗心的決定。

2025-02-20 11:57
瑞銀分析師看好輝達　預期再交出強勁財報

瑞銀分析師看好輝達　預期再交出強勁財報

瑞銀分析師蒂莫西·阿庫裡（Timothy Arcuri）在最新研究報告中指出，儘管投資者情緒轉為喜憂參半，NVIDIA仍將公布穩健的業績，並預計其表現將達到或超越市場預期。該公司對輝達的評級為買入，目標價為185美元。

2025-02-20 10:07
台積電魏哲家哭哭！　半導體圈：美國蓋廠時間、金錢都是台灣2倍

台積電魏哲家哭哭！　半導體圈：美國蓋廠時間、金錢都是台灣2倍

台積電（2330）董事長魏哲家公開向外表示赴美設廠「一把鼻涕、一把眼淚」，引起半導體圈熱議，近期外電也報導有設備協力廠商觀察，「某間在美國也有據點的半導體業者，在台設廠興建時間只要19個月可以搞定，美國卻要消耗38個月的時間」業界更爆「不論是蓋廠所需時間、金錢，美國都是台灣的2倍」。

2025-02-20 00:42

讀者迴響

熱門新聞

台積電魏哲家哭哭！　半導體圈：美國蓋廠時間、金錢都是台灣2倍

想換新汽機車注意！「符合4條件」退貨物稅

低總價躲不掉！　財部新規定「北市每坪120萬以上」算豪宅

搥心肝！日圓「0.2210」刷4個月最差　10萬台幣少換3.6萬日圓

聯發科分紅縮水　他待7年「只領4.7個月」傻眼

大樂透1人獨得2.33億獎落屏東　幸運兒慷慨捐當地600萬

AI眼鏡5年看漲40倍　鴻海、錼創挖商機

台南「蛋黃中的蛋黃」　在地：年後屋主讓步價趨實登

「無人機股票」衝至970元　董座預告3月將1拆20

台船中大型船塢位已排到2030年　無法接陽明新造船

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

Melody談大S哽咽：思念留在心裡

【泰格與雪兒】職業病犯了

【被捷運耽誤的歌手】結束魔力紅演唱會站務長開唱《愛如潮水》伴乘客等車

李準一蹲褲子破了！　攝影師敬業從跨下拍XD

嘉義神壇1亡3重傷！　英勇看護「衝火場抱出4歲童」

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366