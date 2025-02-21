快訊／台積電漲5元至1085　台股開盤上漲39點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

美股4大指數跌多漲少，台股今（21日）以23526.13點開出，指數上漲38.67點，漲幅0.16％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1085元，漲幅0.46％；鴻海（2317）下跌0.5元至181.5元；聯發科（2454）維持平盤至1500元；廣達（2382）維持平盤來到266.5元；長榮（2603）上漲0.5元至214元。

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美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場下跌450.94點或1.01％，收在44176.65點；標準普爾500指數下跌26.63點或0.43％，收6117.52點；那斯達克指數下跌93.89點或0.47％，收在19962.36點；費城半導體指數上漲0.94點或0.02％，收5310.63點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 44176.65 ▼450.94 ▼1.01% S&P500 6117.52 ▼26.63 ▼0.43% NASDAQ 19962.36 ▼93.89 ▼0.47% 費城半導體指數 5310.63 ▲0.94 ▲0.02%

資料來源：證交所