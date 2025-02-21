築間拚今年上櫃「會員數破200萬」　攜手鼎新、網安獲資安驗證

▲鼎新與網安攜手輔導，共同見證築間餐飲集團通過ISO 27001授證時刻。（圖／築間提供）

記者廖婕妤／台北報導

築間（7723）力拚今年達成上櫃目標，集團會員數已超過200萬名，維護消費者的資安也相當重要，因此攜手鼎新數智與網安智慧科技，日前通過ISO 27001資訊安全管理系統國際標準驗證（ISMS）並於18日舉行授證儀式，象徵其在資訊安全領域邁向國際認可標準。

築間餐飲集團自2010年創立以來，短短2年內迅速擴展至北中南，為提升品牌營運韌性並創造永續未來，2017年即與鼎新數智合作，優化企業運營管理。隨著餐飲版圖不斷擴張並準備上櫃，資訊安全成為關鍵議題，築間2024年Q3遂即與鼎新數智及網安智慧科技合作，在輔導之下於2024年12月底取得ISO 27001第三方驗證，具體確保資通安全，更提升品牌形象，顯著增強市場競爭力。

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築間餐飲集團副總經理李秋燕表示，築間餐飲集團會員超過200萬名，消費者在使用同時也會關心個資安全性。因此通過ISO 27001標準驗證，不僅能讓消費者更安心地使用系統，也能強化內部機密資料的管理與運用，確保企業運營穩健發展，也為顧客提供更值得信賴的數位服務。

鼎新數智行業經營中心總經理李雯蘋指出，築間餐飲集團從公開發行到興櫃、申請上櫃這一路走來，不斷藉助數位轉型提升營運效率，同時考量資通安全，落實機房建置與備援、定期評估資安風險與制定改善計劃，持續發掘優化向，強化資安防護。透過鼎新數智的持續協助，成功掌握數位化關鍵契機，如今取得資安國際驗證，正是雙方密切合作的成果。

網安智慧執行長傅秀惠表示，高階主管的支持是導入國際標準的關鍵，當企業領導階層積極參與並提供資源，導入過程會更順利，這也是築間餐飲集團成功的關鍵因素。築間餐飲集團管理層對資安的重視，以及網安推動的員工資安教育訓練，共同促成企業資安管理與國際標準的深度整合。