ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

川普開打貿易戰！　2025年存股該選金融股還是高股息ETF？

▲▼受美股四大指數收紅影響，24日台股開高走高，指數大漲超過400點，大盤重新站上兩萬點關卡。（圖／記者湯興漢攝）

▲2025年該存金融股還是高股息ETF？（圖／記者湯興漢攝）

文／玩股華安

2025 年川普貿易戰持續，高股息 ETF 分散風險但可能錯失強勢股，金融股成長性較佳但受景氣影響大。若景氣穩定，金融股較優，若景氣下行，0056 防禦性較強，長期投資仍偏向金融股較具優勢。

2025 年，川普再度當選美國總統，貿易戰持續開打，全球供應鏈面臨更大的不確定性。此外，國際政治風險持續攀升，市場充滿動盪，許多投資人開始思考，在這樣的環境下，還適合長期投資嗎？如果還想要存股，金融股與 0056 高股息 ETF，哪個才是更好的選擇？

[廣告]請繼續往下閱讀...

金融股 vs. 元大高股息(0056) 五年&十年投資報酬率比較(還原權息後)

▲▼ 玩股華安。（圖／記者巫彩蓮攝）

還原權息：將除權息後的股價調整回未除權息前的水準，讓股價走勢不會因 發放現金股利或股票股利而下跌，更準確地反映股票的 真實漲幅。這種 K 線適合 長期投資人，能幫助評估股票的實際回報，避免低估股價成長潛力。

金融股 vs. 元大高股息(0056)：誰更值得存股？

長期報酬率來看，金融股表現更優

近 10 年來，中信金、富邦金、玉山金的年化報酬率均高於 0056。

其中，富邦金（2881）2020~2024 年年化報酬率達 24.67%，大幅領先 0056 的 12.52%。

0056 的優勢：分散風險、波動較低

0056 由多檔高股息成分股組成，不會受到單一公司業務影響。

若不想研究個股，ETF 是更適合長期存股的選擇。

金融股的優勢：成長性更強，配息穩定

銀行股與保險股的獲利穩定，且投資人可直接選擇最具指標性的金融股進行投資。

例如，富邦金、中信金的長期漲幅皆超過 250%，超越 0056 的 195%。

川普重啟貿易戰，0056 與金融股誰更抗跌？

2025 年，川普已經重新回到美國總統的位置，並再度發起貿易戰，全球供應鏈再度受到衝擊。電子股面臨更嚴峻的挑戰，而 0056 因涵蓋電子股成分，也可以很明顯看到0056近期的表現，相較於金融股還弱。然而，這是否代表金融股就能安然無恙？

當景氣尚未衰退時，金融股較優

在正常市場環境下，金融業因仍在高利率環境下、投資收益穩定，較能享受經濟成長紅利。

過去 5 年金融股的成長幅度明顯優於 0056，顯示在穩定市場中，金融股仍有更強的競爭力。

⚠️ 若貿易戰導致景氣下行，金融股恐怕難以倖免

貿易戰已經影響全球經濟，若景氣陷入衰退，企業倒閉、違約風險上升，銀行業的不良債權將增加，進而衝擊金融股股價。

在景氣下行階段，金融股可能出現「補跌」壓力，而 0056 因持有多元產業的高息股，可能比單一金融股更具防禦性。

⚠️ 台股 3 年多頭、1 年空頭的循環規律需留意

過去台股呈現 約 3 年多頭、1 年空頭的規律，如果從 2022 年 10 月開始計算，那麼 2025 年下半年台股可能再次進入空頭循環。

若此規律成立，金融股恐怕難逃景氣下行壓力，投資人應密切關注市場變化，避免過度樂觀。

結論：市場震盪時，選擇 0056 還是金融股？
✅ 當景氣尚未衰退時，金融股較優
✅ 若貿易戰導致景氣下行，高股息則優於金融股
✅ 台股循環規律顯示，2025 年下半年可能進入空頭期，金融股仍須留意風險

高股息 ETF 雖然能提供穩定配息，但成分股常因換股機制汰換掉漲多的股票，可能錯失強勢股的長期成長機會，並且這類 ETF 為了提高息率，往往挑選價格較低、殖利率較高的個股，使得成分股重複性高，未必符合產業成長趨勢。若單純希望透過股息建立現金流，0056 仍是不錯的選擇，但若希望投資能夠兼顧成長與收益，長期持有優質的金融股仍有較大機率優於高股息 ETF。

本文由玩股網授權，不得轉載



關鍵字： 金融股0056ETF投資策略股市分析貿易戰

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

拚威力彩20億 詹惟中再鐵口！ 彩券行老闆若長這樣「一定要加碼」

推薦閱讀

AMD要賣AI伺服器廠　外媒點名台灣4大電子代工廠有興趣

AMD要賣AI伺服器廠　外媒點名台灣4大電子代工廠有興趣

根據《彭博》引述知情人士說法，超微半導體（AMD）正在與亞洲的企業洽談出售其去年同意收購ZT Systems的AI 伺服器廠，包含債務在內，出售這些資產估值可能在30億美元（約折合新台幣982億元）至40億美元（約折合新台幣1310億元）之間。

2025-02-22 09:33
黃仁勳談DeepSeek　稱市場的理解完全搞反了

黃仁勳談DeepSeek　稱市場的理解完全搞反了

DeepSeek的橫空出世引發大模型算力邏輯的質疑，輝達（NVIDIA）股價一度暴跌。輝達執行長黃仁勳接受《DDN》採訪時指出，DeepSeek的發佈「令人難以置信地興奮」，它擴大並加速市場對更高效AI模型的追求，從而推動整個行業的發展，但投資人「判斷錯誤」，誤以為這對輝達及AI產業是不利的。

2025-02-22 11:22
日媒曝鴻海擬建構4方框架　與本田、日產、三菱合作

日媒曝鴻海擬建構4方框架　與本田、日產、三菱合作

日本經濟新聞報導，根據內部消息透露，鴻海已經向本田汽車提出合作建議，也正尋求與日產汽車建立合作關係，以強化電動車事業，並考慮納入日產旗下的三菱汽車，建構由4家企業組成的4方合作框架。

2025-02-22 10:36
JISOO台灣場演唱會冠名贊助　台新銀宣布延後卡友優先購票日

JISOO台灣場演唱會冠名贊助　台新銀宣布延後卡友優先購票日

台新銀行本（2）月初宣布成為韓國女子天團BLACKPINK成員Jisoo首次個人粉絲見面演唱會的冠名贊助商，本預告卡友享有2月22日優先購票，但台新銀行公告，將延後優先購票的日期。

2025-02-22 09:54
台股震盪！中小、低基期族群輪漲　關注下周輝達報法說

台股震盪！中小、低基期族群輪漲　關注下周輝達報法說

電子權值股領軍展開反彈走勢，本週台股週線大漲577.64點，漲幅2.49%，三大法人合計買超220.73億元，PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈指出，台股近期持續在區間震盪，主要是受到國際不確定性影響，導致指數受到壓抑，市場資金轉進OTC中小型股及股價低基期族群，盤面類股輪漲。值得留意的是，儘管美國總統川普一再祭出關稅戰，但因為市場已知道其背後目的是作為談判籌碼，以達到美國貿易平衡，因此這次的全球股市恐慌情緒邊際效應遞減。

2025-02-22 06:04
DDR3停產不是新聞！DDR4停產勢在必行　記憶體狂飆背後的市場祕密

DDR3停產不是新聞！DDR4停產勢在必行　記憶體狂飆背後的市場祕密

記憶體族群近期強勢反彈，市場炒作三大廠停產DDR3與DDR4的轉單效應。然而，三星於2024年第二季停產DDR3，SK海力士則再2023年年底停止供應DDR3，2024年第四季將DDR4比重降至20%。記憶體族群股價上漲更多來自技術性跌深反彈與短線資金推動，記憶體能否扭轉獲利頹勢，仍需時間驗證。

2025-02-22 06:00
川普開打貿易戰！　2025年存股該選金融股還是高股息ETF？

川普開打貿易戰！　2025年存股該選金融股還是高股息ETF？

2025 年川普貿易戰持續，高股息 ETF 分散風險但可能錯失強勢股，金融股成長性較佳但受景氣影響大。若景氣穩定，金融股較優，若景氣下行，0056 防禦性較強，長期投資仍偏向金融股較具優勢。

2025-02-22 19:38
欠稅不繳！　稅務人員：當心壽險保單被終止

欠稅不繳！　稅務人員：當心壽險保單被終止

嘉義市政府財稅局表示，納稅義務人逾期未繳納稅捐，會移送法務部行政執行署強制執行，其中以欠稅當事人為要保人的人壽保險契約提供做為執行標的，因此稅務單位提醒納稅義務人要如期繳納稅款，以免影響自身權益。

2025-02-22 13:40
父母同時請領育嬰留停津貼「最多可領1年」　一類人無法申請

父母同時請領育嬰留停津貼「最多可領1年」　一類人無法申請

為減輕育兒家庭撫育及經濟壓力，就業保險提供被保險人於育嬰留職停薪期間可領取「育嬰留職停薪津貼」，父母可同時請領，截至去年底已有逾3.1萬人同時請領，不過仍有500多件遭駁回，主要是因這些人是屬於公司法所定義的「負責人」，因此無法請領。

2025-02-22 06:00
WBC資格賽開打！長榮航任官方指定航空　總座孫嘉明開幕戰開球

WBC資格賽開打！長榮航任官方指定航空　總座孫嘉明開幕戰開球

WBCQ世界棒球經典賽資格賽於今（21）日在台北大巨蛋正式開打，中華隊首戰面臨強敵西班牙隊，現場座無虛席，湧入超過3.4萬位球迷為中華隊應援，主辦單位特別邀請長榮航空（2618）總經理孫嘉明與台北市長蔣萬安共同擔任開幕戰的開球嘉賓，為精彩賽事揭開序幕，邀請全民一起為中華隊加油。

2025-02-21 23:11

讀者迴響

熱門新聞

鐵飯碗來了！台水開出386個職缺　試用期滿薪資3.9萬元

曹興誠與張忠謀的恩怨起底　曾挖坑給台積電跳

2025年高利活存高利戰！

找打工驚見「公祭祭拜人員」　出席就領1000元

台股今獲外資買超176億！ 狂掃2檔金融股

達人揭「進場台積電」價格：閉著眼睛買

81萬股民注意！00940再配0.03元　年化配息率逾3.7%

聯發科分紅縮水　他待7年「只領4.7個月」傻眼

DDR3停產不是新聞！DDR4停產勢在必行　記憶體狂飆背後的市場祕密

AMD要賣AI伺服器廠　外媒點名台灣4大電子代工廠有興趣

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

高雄女走斑馬線遭撞！　倒地再被輾「送醫不治」

【停車單厚厚一疊】 #路邊停車 超過2個月！ 費用高達1萬5 #員林

戚薇曝「9年沒回美國婆家」　見李承鉉拿中國綠卡「離婚要退掉」XD

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

夫妻倆共撐傘抄近路過街 被機車撞倒還要各罰500元 #台中

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366