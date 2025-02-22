川普開打貿易戰！　2025年存股該選金融股還是高股息ETF？

▲2025年該存金融股還是高股息ETF？（圖／記者湯興漢攝）

文／玩股華安

2025 年川普貿易戰持續，高股息 ETF 分散風險但可能錯失強勢股，金融股成長性較佳但受景氣影響大。若景氣穩定，金融股較優，若景氣下行，0056 防禦性較強，長期投資仍偏向金融股較具優勢。

2025 年，川普再度當選美國總統，貿易戰持續開打，全球供應鏈面臨更大的不確定性。此外，國際政治風險持續攀升，市場充滿動盪，許多投資人開始思考，在這樣的環境下，還適合長期投資嗎？如果還想要存股，金融股與 0056 高股息 ETF，哪個才是更好的選擇？

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金融股 vs. 元大高股息(0056) 五年&十年投資報酬率比較(還原權息後)

還原權息：將除權息後的股價調整回未除權息前的水準，讓股價走勢不會因 發放現金股利或股票股利而下跌，更準確地反映股票的 真實漲幅。這種 K 線適合 長期投資人，能幫助評估股票的實際回報，避免低估股價成長潛力。

金融股 vs. 元大高股息(0056)：誰更值得存股？



長期報酬率來看，金融股表現更優



近 10 年來，中信金、富邦金、玉山金的年化報酬率均高於 0056。

其中，富邦金（2881）2020~2024 年年化報酬率達 24.67%，大幅領先 0056 的 12.52%。

0056 的優勢：分散風險、波動較低

0056 由多檔高股息成分股組成，不會受到單一公司業務影響。

若不想研究個股，ETF 是更適合長期存股的選擇。

金融股的優勢：成長性更強，配息穩定

銀行股與保險股的獲利穩定，且投資人可直接選擇最具指標性的金融股進行投資。

例如，富邦金、中信金的長期漲幅皆超過 250%，超越 0056 的 195%。

川普重啟貿易戰，0056 與金融股誰更抗跌？

2025 年，川普已經重新回到美國總統的位置，並再度發起貿易戰，全球供應鏈再度受到衝擊。電子股面臨更嚴峻的挑戰，而 0056 因涵蓋電子股成分，也可以很明顯看到0056近期的表現，相較於金融股還弱。然而，這是否代表金融股就能安然無恙？

當景氣尚未衰退時，金融股較優

在正常市場環境下，金融業因仍在高利率環境下、投資收益穩定，較能享受經濟成長紅利。

過去 5 年金融股的成長幅度明顯優於 0056，顯示在穩定市場中，金融股仍有更強的競爭力。

⚠️ 若貿易戰導致景氣下行，金融股恐怕難以倖免

貿易戰已經影響全球經濟，若景氣陷入衰退，企業倒閉、違約風險上升，銀行業的不良債權將增加，進而衝擊金融股股價。

在景氣下行階段，金融股可能出現「補跌」壓力，而 0056 因持有多元產業的高息股，可能比單一金融股更具防禦性。

⚠️ 台股 3 年多頭、1 年空頭的循環規律需留意

過去台股呈現 約 3 年多頭、1 年空頭的規律，如果從 2022 年 10 月開始計算，那麼 2025 年下半年台股可能再次進入空頭循環。

若此規律成立，金融股恐怕難逃景氣下行壓力，投資人應密切關注市場變化，避免過度樂觀。

結論：市場震盪時，選擇 0056 還是金融股？

✅ 當景氣尚未衰退時，金融股較優

✅ 若貿易戰導致景氣下行，高股息則優於金融股

✅ 台股循環規律顯示，2025 年下半年可能進入空頭期，金融股仍須留意風險

高股息 ETF 雖然能提供穩定配息，但成分股常因換股機制汰換掉漲多的股票，可能錯失強勢股的長期成長機會，並且這類 ETF 為了提高息率，往往挑選價格較低、殖利率較高的個股，使得成分股重複性高，未必符合產業成長趨勢。若單純希望透過股息建立現金流，0056 仍是不錯的選擇，但若希望投資能夠兼顧成長與收益，長期持有優質的金融股仍有較大機率優於高股息 ETF。

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