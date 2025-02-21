打通電子零售商的通路微血管　聯邦快遞在台推出國際電商逸

▲「聯邦快遞國際電商逸」費率結構簡潔透明，採用統一的定價方式，無論包裹種類如何，都能輕鬆掌控運費。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

聯邦快遞宣布將「聯邦快遞國際電商逸(FICP)」服務正式引入台灣市場。這項專為電子商務精心打造的國際快遞解決方案，融合高效物流處理、成本效益及卓越客戶體驗，旨在幫助台灣電子零售商拓展國際市場，滿足全球消費者對快速、可靠配送服務的需求。

「聯邦快遞國際電商逸」服務專門針對低重量貨物（小於10公斤）設計，特別適用於電子商務中的中小型包裹。提供快速配送服務，絕大多數包裹可在2至3個工作日內送達全球各地，確保高效的跨境物流體驗。

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服務涵蓋週六及夜間配送，提供靈活的配送選項，讓消費者能根據自身需求選擇送貨時間。值得一提的是，該服務不收取住宅遞送附加費及美國處理費，有效降低跨境運輸成本，特別對中小型企業來說更具優勢。其費率結構簡潔透明，採用統一的定價方式，無論包裹種類如何，都能輕鬆掌控運費。

這項服務還配備了FedEx Delivery Manager，提供更加靈活的配送選項，消費者可以自由選擇配送時間和地點，進而提升整體服務體驗。 除了具備上述特點外，「聯邦快遞國際電商逸」服務更提供多項幫助台灣電子零售商提升競爭力的關鍵優勢：

更高性價比：提供具競爭力的限時快遞服務，幫助企業在節省成本的同時，為顧客提供高品質的國際物流解決方案。

靈活性與可控性：除了送貨上門，更提供數百個取貨點，讓顧客可以靈活選擇取貨方式，調整配送日期和地點。

無縫整合：提供數位化、無紙化的運輸自動化解決方案，協助電子零售商提升運營效率。

安心追蹤服務：利用聯邦快遞強大的物流追蹤系統，為電子零售商及其顧客提供全程透明化追蹤，確保貨物順利送達。

聯邦快遞台灣區總經理朱興榮表示：「隨著全球電子商務市場的飛速進步，台灣的中小企業面臨著獨特的機遇與挑戰。為此，聯邦快遞特別在台灣市場推出了『聯邦快遞國際電商逸』服務。透過高效物流與成本管理的創新電子商務解決方案，提供更快速、靈活的跨境物流選擇，助力中小企業提升競爭力，實現國際化發展，並增強其在國際電子商務領域的影響力。」

台灣作為全球數位化轉型的關鍵市場，電子商務正持續成長，台灣電商滲透率自2019年8.6%快速增長至2024年達13.6%，推估至2030年台灣電商滲透率有機會達到19.8%，帶動整體網路銷售額突破新台幣1兆元大關，反映出消費者對於跨境電商海外直送服務需求高漲。聯邦快遞的創新服務將成為台灣中小企業拓展全球市場的重要助力，共同迎接電子商務新時代的挑戰與機遇。