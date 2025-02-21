去年賺逾6個股本　川湖：1月營收創高預告今年成長力道

▲川湖科技。（圖／翻攝自川湖官網）

文／中央社

AI滑軌大廠川湖2024年大賺超過6個股本，川湖執行副總王俊強今天表示，1月過年工作天數少，川湖營收依舊創新高，已預告今年的成長力道，正向看待今年第1季營運淡季不淡，全年穩健成長。

川湖今天舉行線上法說會，王俊強表示，輝達全新的GB200 AI伺服器從去年第4季慢慢開始出貨，帶動公司營收成長。

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面對GB200出貨延遲的傳聞，王俊強表示，市場各種傳言一直都存在，以川湖的看法，就是沒有影響。他說，看川湖1月營收就知道，1月有過年，但川湖出貨如火如荼，1月營收新台幣12.33億元，較去年同期大幅成長88.15%，也比去年12月增加9.89%，連續第3個月營收站上10億元大關，創歷史新高。

王俊強表示，川湖第1季營運淡季不淡，第2季也不會差，下半年隨著GB200出貨，GB300也預計推出，表現會比上半年好，整體正向看待2025年發展。 王俊強強調，未來走向AI化，微軟、Google、Meta、亞馬遜等美國4大CSP（雲端服務供應商），光是2025年預計投入AI的資本支出就高達新台幣10兆元，川湖站在對的趨勢上，不會寂寞。

至於有法人擔心2026年AI伺服器市場成長可能趨緩，王俊強認為，放緩的定義有很多種，位階基期變高後，10%至15%雖然放緩，但還是很強的成長，他看好AI整體算力增長的趨勢將持續。

川湖20日剛公布2024年財報，去年營收101.29億元，年增75.7%，年營收首度衝破百億元大關；稅後純益61.55億元，較2023年大幅成長1.27倍，每股純益高達64.59元，創歷史新高。董事會通過每股擬配發現金股息32.2元。