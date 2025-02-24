快訊／台積電跌20元至1075　指數下挫逾240點回測23400

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

受到美股走弱、俄烏戰爭出現轉變影響，台積電（2330）今（24）日早盤即下跌20元至1075元，台股今（24日）以23573.8點開出，指數大跌156.45點，跌幅0.66％，指數隨後挫逾246.38點報23483.87點，回測23400點整數大關。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電開盤原下跌15元來到1080元，跌幅1.37％，隨後跌幅擴大至20元、報1075元；鴻海（2317）下跌2元至181元；聯發科（2454）下跌10元至1500元；廣達（2382）下跌5元來到265元；長榮（2603）下跌0.5元至212.5元。

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本周國內外大型AI指標股財報開獎，除了輝達（NVIDIA）即將於美國時間26日（台灣時間27日）發布業績以外，今天日月光投控（3711）、雙鴻（3324）、緯創（3231）打頭陣，明（25）日由健策（3653）接力，周四（27日）則是廣達（2382）、IC設計股信驊（5274）、台達電（2308）等業者揭露業績。

美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌748.63點或1.69％，收在43428.02點；標準普爾500指數下跌104.39點或1.71％，收6013.13點；那斯達克指數下跌438.35點或2.2％，收在19524.01點；費城半導體指數下跌174.04點或3.28％，收5136.59點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 43428.02 ▼748.63 ▼1.69% S&P500 6013.13 ▼104.39 ▼1.71% NASDAQ 19524.01 ▼438.35 ▼2.2% 費城半導體指數 5136.59 ▼174.04 ▼3.28%

資料來源：證交所