台塑生醫王瑞瑜跨界開餐廳　王永慶最愛珍饈上桌

▲在王瑞瑜領軍下，近期台塑生醫跨界開餐廳。

圖文／鏡週刊

台塑正宗帶骨牛小排重現江湖！在王永慶三房女兒、台塑企業管理中心常務委員王瑞瑜領軍下，近期台塑生醫跨界開餐廳，推出餐飲品牌「FB Kitchen」，將企業文化與飲食結合，首次對外公開台塑企業招待所的傳奇料理。

切開琥珀金黃色的帶骨牛小排，肉質結實彈嫩，油花宛如大理石般分佈，鼻子湊近一聞，獨特的香氣誘人垂涎欲滴，再咬一口爽脆的生大蒜，一股嗆辣勁衝上來，讓人忍不住一口接一口。

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這是台塑正宗帶骨牛小排，出自台塑企業創辦人夫人李寶珠之手，當初為吃不慣西餐的王永慶而私房親作，發明出全熟卻能保有牛排肉汁的獨家祕方，過去40年來，只有在台塑企業招待所才能吃到，征服各大政商名流味蕾，如今這道料理你我也能品嘗到。

▲王瑞瑜重現王永慶最愛私房菜，消費者也能品嘗到台塑正宗帶骨牛小排。

在王永慶三房女兒、台塑企業管理中心常務委員王瑞瑜領軍下，近期台塑生醫跨界開餐廳，以「Formosa Biomedical」的英文縮寫命名，推出餐飲品牌「FB Kitchen」，將企業文化與飲食結合，首次對外公開台塑企業招待所的傳奇料理，並以王永慶最愛的「台塑正宗帶骨牛小排」吸客，標榜絕對正宗。

為了復刻經典名菜，王瑞瑜每一個細節都相當講究，傳承母親李寶珠視賓客如家人、細膩獨到的廚藝本領，嚴選台灣在地純淨來源的食材，強調每日清晨新鮮配送與備料現作，藉由職人細膩的烹調技藝，推出近30道精緻家常菜套餐。一名員工透露：「每道料理董事長都要求如同當年母親照顧員工和賓客的心意，細細雕琢且充滿愛與關懷。」

▲台塑牛小排經典牛肉麵也是饕客必吃菜餚，湯頭有著豐富層次。

像「台塑正宗帶骨牛小排」，就選用Choice 3A級的年輕牛隻，精挑肋脊部中第6到8節鄰近背部前段的部位，以17種食材、乾濕醃料2比8的黃金比例，將原肉完全浸泡其中，加以手工SPA按摩入味後，再低溫醃製48小時、慢火烘烤2小時，每客就要花上3天時間製作，端上桌前由職人洗鍊的刀工精修，確保每口都能達到3比7的勻稱肥瘦比例。

另外一道「台塑牛小排經典牛肉麵」，也是饕客必吃菜餚，看似平凡的紅燒湯頭，特選白皮洋蔥與富含花青素的紫洋蔥，先高溫監製膠化，再加入紅白蘿蔔、大蔥、蒜苗、蘋果及漢方香料進行熬煮，再經過3天的反覆烹煮工序，一入喉就能感受到豐富層次，配上牛小排以及每日清晨現桿的手工麵條，滋味一絕。

由王瑞瑜帶領的台塑生醫，首次跨足餐飲業就引發市場高度關注，美味的料理讓餐廳每日預約率超過8成，試營運首月即創下上百筆五星好評，回訪率超過5成。今年下半年台塑生醫還要再開第二餐飲品牌，讓人相當期待。



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