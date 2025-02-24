知名連鎖餐廳都有富爸爸　多家集團跨足餐飲原因曝光

▲王瑞瑜推出餐飲品牌「FB Kitchen」，用餐時段人潮絡繹不絕。

圖文／鏡週刊

台塑生醫王瑞瑜跨界開餐廳引發市場關注，事實上，這幾年不少非餐飲本業的集團、企業也紛紛跨足餐飲業，背後究竟藏著什麼原因？

去年，台鋼集團就宣布旗下子公司取得美國漢堡王在台灣的代理權，不僅拓展了餐飲版圖，也強化集團在運動休閒產業的布局。

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近年台鋼集團在鋼鐵、網通、化學綠能、健康運動四大領域積極擴張，在國內外共有約20家股票掛牌公司。其中健康運動方面，涵蓋保健食品、保險經紀、演藝文創等，更是國內第一個擁有足球、籃球、棒球3支球隊，以及「Wing Stars」啦啦隊的集團，如今再加上西式的速食文化，進一步豐富了集團的多元化發展。

▲大成集團跨入餐飲業多年，去年還與日本連鎖燒鳥居酒屋「鳥貴族」合作。

▲鳥貴族目前已在台北設點，吸引眾多年輕人及家庭客群。

台灣農畜食品龍頭大成集團，事業版圖橫跨農畜、油品、肉品、水產、食品加工，也開連鎖餐廳，包括日式炸豬排勝博殿、中一排骨、香港茶餐廳檀島，都是大成經營的品牌，去年更引進高人氣的日本連鎖燒鳥居酒屋「鳥貴族」，並由大成負責供應雞肉。

遊戲研發商大宇資，過去也曾與葡萄酒漫畫之王神之雫策略合作開起酒莊，近來再吃下日本知名餐飲連鎖店「筑前屋」母公司Customers Delight全數股權，總計有11個餐飲品牌，涵蓋串燒、火鍋、燒肉、關東煮、海南雞飯等，在日本、菲律賓、泰國、越南等國都有分店。董事長凃俊光日前曾對媒體透露：「今年餐飲業營收可望倍增至10億元，預估獲利也會跟著成長！」

在王瑞瑜帶領下，台塑生醫也跨界開餐廳。劉慧啟興奮地表示：「我們以健康為核心價值，從醫療、保健產品到餐飲事業，期待未來再開新據點、新品牌，要為消費者提供高品質的生活服務。」

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