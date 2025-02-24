快訊／台股收盤大跌164.94點　台積電跌20元至1075

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（24日）開低走低，加權指數終場大跌164.94點，以23565.31點作收，跌幅0.7％，成交量3618.85億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以大跌156.45點開出，指數開低走低，盤中最高達23605.22點，最低23461.43點，終場收在23565.31點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到1075元，跌幅1.83％；鴻海（2317）上漲1元至184元；聯發科（2454）上漲35元至1545元；廣達（2382）下跌5元來到265元；長榮（2603）上漲8.5元至221.5元。

今天漲幅前5名個股為慧洋-KY（2637）上漲7.4元，漲幅9.93％；裕民（2606）上漲6.6元，漲幅9.92％；四維航（5608）上漲1.85元，漲幅9.89％；華晶科（3059）上漲4.05元，漲幅9.89％；光麗-KY（6431）上漲1.65元，漲幅9.85％。

跌幅前5名個股則為AES-KY（6781）下跌104元，跌幅9.95％；富采（3714）下跌4.55元，跌幅8.89％；漢平（2488）下跌3.8元，跌幅6.26％；偉聯（9912）下跌0.85元，跌幅6.25％；商億-KY（8482）下跌7元，跌幅6.01％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 慧洋-KY（2637） 81.9 ▲7.4 ▲9.93％ 裕民（2606） 73.1 ▲6.6 ▲9.92％ 四維航（5608） 20.55 ▲1.85 ▲9.89％ 華晶科（3059） 45.0 ▲4.05 ▲9.89％ 光麗-KY（6431） 18.4 ▲1.65 ▲9.85％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 AES-KY（6781） 941.0 ▼104.0 ▼9.95％ 富采（3714） 46.65 ▼4.55 ▼8.89％ 漢平（2488） 56.9 ▼3.8 ▼6.26％ 偉聯（9912） 12.75 ▼0.85 ▼6.25％ 商億-KY（8482） 109.5 ▼7.0 ▼6.01％

資料來源：證交所