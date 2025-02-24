快訊／台股收盤大跌164.94點　台積電跌20元至1075

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（24日）開低走低，加權指數終場大跌164.94點，以23565.31點作收，跌幅0.7％，成交量3618.85億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以大跌156.45點開出，指數開低走低，盤中最高達23605.22點，最低23461.43點，終場收在23565.31點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到1075元，跌幅1.83％；鴻海（2317）上漲1元至184元；聯發科（2454）上漲35元至1545元；廣達（2382）下跌5元來到265元；長榮（2603）上漲8.5元至221.5元。
今天漲幅前5名個股為慧洋-KY（2637）上漲7.4元，漲幅9.93％；裕民（2606）上漲6.6元，漲幅9.92％；四維航（5608）上漲1.85元，漲幅9.89％；華晶科（3059）上漲4.05元，漲幅9.89％；光麗-KY（6431）上漲1.65元，漲幅9.85％。
跌幅前5名個股則為AES-KY（6781）下跌104元，跌幅9.95％；富采（3714）下跌4.55元，跌幅8.89％；漢平（2488）下跌3.8元，跌幅6.26％；偉聯（9912）下跌0.85元，跌幅6.25％；商億-KY（8482）下跌7元，跌幅6.01％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|慧洋-KY（2637）
|81.9
|▲7.4
|▲9.93％
|裕民（2606）
|73.1
|▲6.6
|▲9.92％
|四維航（5608）
|20.55
|▲1.85
|▲9.89％
|華晶科（3059）
|45.0
|▲4.05
|▲9.89％
|光麗-KY（6431）
|18.4
|▲1.65
|▲9.85％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|AES-KY（6781）
|941.0
|▼104.0
|▼9.95％
|富采（3714）
|46.65
|▼4.55
|▼8.89％
|漢平（2488）
|56.9
|▼3.8
|▼6.26％
|偉聯（9912）
|12.75
|▼0.85
|▼6.25％
|商億-KY（8482）
|109.5
|▼7.0
|▼6.01％
資料來源：證交所
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