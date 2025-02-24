春節期間LINE Bank美股交易約平日3倍　青年獲客率佳

▲春節期間LINE Bank客戶美股交易約平日3倍。（圖／LINE Bank提供）

記者巫彩蓮／台北報導

今年農曆春節期間，美國股市震盪起伏吸引投資人進場交易。LINE Bank今（24）日公布農曆春節期間客戶的投資數據顯示：客戶買美股交易量約為平日3倍、交易筆數最多的族群落在20-30歲，足見渴望累積財富的年輕族群，面對近期波動變化的金融市場，正積極主動尋找手續費優惠、輕鬆投資且隨時管理交割資金的證券交割服務來操作。

而另一份農曆年前執行的內部調查則發現：受調查的年輕客戶中，18-19歲客戶有高達4成（每5位就有2位）在LINE Bank開出「人生第一個證券交割帳戶」，凸顯出LINE Bank強勁的青年獲客力！

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觀察LINE Bank客戶春節投資美股情形，交易筆數最多的族群落在20-30歲年齡層詳細觀察客戶在春節期間投資美國股市的情形，1/25至2/2春節連假9天之間，透過LINE Bank臺幣扣款複委託購買美股的交易量能突破千萬，整體美股交易量約為平日的3倍之多，交易十分火熱，推升一月單月交易量成長兩成。

若以特定年齡層來看，春節期間美股交易筆數以20-30歲客戶最多，約是LINE Bank所有客戶美股交易量的35%，顯見年輕族群頻繁進出美股市場。

LINE Bank表示，春節期間客戶之所以選擇LINE Bank證券交割帳戶，除了交割帳戶綁定富邦證券及開立複委託後可輕鬆交易海外股票外，由富邦證券提供的「手續費無低收」優惠也是一大誘因，大幅降低了複委託交易海外股票的負擔。除此之外，LINE Bank讓交割資金管理也相當便利，隨時從LINE或LINE Bank App即可進入帳戶，掌握資金進出。

隨著農曆春節結束，民眾轉而提高對台股的關注度，LINE Bank表示，證券交割帳戶綁定凱基證券只要100元起就可以開始投資，透過定期定額存股的方式，隨手就能讓小錢幫你錢滾錢。

超過4成18-19歲年輕客戶，選用LINE Bank作為「人生第一個證券交割帳戶」在證券交割整體服務的客戶樣貌方面，LINE Bank表示，自2023年證券交割服務上線以來，不到兩年的時間，交易量體已達到「百億等級」。

內部執行的問卷調查中，當客戶被問到「是否選用LINE Bank作為人生第一個證券交割帳戶」，接受調查的18-19歲年齡層客戶當中，超過4成（40.6%）表示選擇「是」；20-25歲年齡層客戶中則有超過3成（33.1%）表示「是」。從這兩個年輕族群的帳戶使用調查結果來看，LINE Bank對年輕族群展現強大的吸引力。



向來以隨時隨地便利申辦、體驗流暢降低金融理財門檻為訴求的LINE Bank，其整體證券交割帳戶客戶的年齡組成也相當年輕，40歲以下年齡層佔約7成。

盤點LINE Bank吸引年輕族群的主因，就在LINE Bank服務支援國內市場知名的富邦證券、凱基證券，以及申辦流程相當輕鬆簡單。在開立證券交割帳戶時，一鍵即可帶入客戶資料，最快可於3分鐘內開立三戶（交割/證券/複委託戶），最快隔天就可進場下單。