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工具機新兵到　榮田25日以承銷價45元掛牌上櫃

▲▼榮田總經理陳政鈞。（圖／記者高兆麟攝）

▲榮田總經理陳政鈞。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

工具機大廠榮田（7709）25日將以承銷價45元正式上櫃掛牌交易。榮田主要生產電腦數控立式車床、電腦數控立式車銑複合加工機，廣泛應用於航太、風電、軌道交通、汽車工業及半導體領域等高端產業。隨著全球航太、風電產業前景看好，除既有的台灣與中國穩定基礎外，公司亦積極擴展包括美國、印度、墨西哥、法國及東南亞等高潛力市場。

榮田總經理陳政鈞表示，在產品與技術創新方面，公司準備推出一系列具有市場競爭力的新產品，包括國內最大的立式車床VL-750C-2R、DC-750V-2R、VTM-120、PL全系列產品線及B軸搖擺頭應用，這些產品將主要應用於風電與航太市場。風力發電市場的快速增長為公司產品提供了廣泛應用場景。

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受惠於全球綠色能源、淨零碳排議題持續受到關注，許多地方又因離岸風場條件佳、場域擴展彈性高、風機大型化限制較小，使得離岸風電近年成為市場焦點，全球多個國家正大力推動相關發展，進一步帶動風機系統、水下基礎及相關零組件的需求。而在風機系統的製造過程中，車床、加工中心機、銑床等設備均為關鍵工具，也為工具機產業創造樂觀的市場。

同時，全球工具機市場也正經歷重要轉型，從泛用設備逐步向自動化、智慧化及低碳化方向發展。根據工研院產科國際所的預測，2024年全球工具機產值將達到829億美元，較2023年的789億美元增長5%。隨著全球產業鏈庫存去化完成，以及電子新品與AI相關需求的帶動，市場表現可望逐季改善。在台灣，2023年工具機市場雖受到經濟反轉的影響需求下滑，但隨著出口恢復，2024年工具機產值預計將增長至1,143.3億元新台幣，增幅達2%。

目前公司已開發出一系列智能化設備，並獲得經濟部產業發展署的研發補助，這些設備已成功取得全球航太引擎Tier 1供應商及歐洲新能源（氫能源）大廠的訂單；這不僅顯示公司在技術創新上的能力，也強化其國際市場競爭力。

在營運效能提升方面，榮田透過智能化管理，生產效率提升27%，供應商準時交貨率則提高20%。同時，公司持續落實模組化設計，減少新開發與設計單元件的數量，增加共用性以降低庫存，並減少設計變更頻率。這些措施不僅提高了生產效益，也在一定程度上實現了減碳目標。

整體而言，榮田透過積極的市場拓展、技術創新與營運優化，在風電、氫能源、自動化產線等領域構建全面的競爭優勢。此外，公司亦積極深耕氫能源自動化產線，與歐洲領導廠商共同布局全球氫電解槽產線，並拓展至軌道交通及半導體產業；伴隨去年12月28日動土增建的新廠預計2026年可完工並投入量產，屆時產能可望增加30%，可望為營運注入強而有力的新動能，榮田後勢看旺。

關鍵字： 榮田

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