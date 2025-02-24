俄烏停戰慧洋指數連結船受益最快　裕民、四維航、新興等現貨船次之

▲俄烏停戰慧洋指數連結船受益最快。（圖／慧洋提供）

記者張佩芬／台北報導

俄烏停戰有望在近期內敲板定案，今(24)日慧洋- KY(2637)、裕民(2606)與四維航(5608)股價漲停板，其他散裝船公司股價也都上漲。法人分析，慧洋因為近七成船隻(以噸位計)簽的是指數連結運約，在烏克蘭與俄羅斯恢復正常貿易運輸並開始重建時，會是最快受惠的公司。

台航(3617)的半指數連結也能立刻受惠，只是因為運價訂有上下限，受惠程度沒慧洋高。裕民、四維航與新興(2605)多數船隻在現貨市場，也能在1-3個月內受惠，中航(2612)每季都有船換約，也能逐步增添利益。

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不過裕民對於烏克蘭重建物資運送持較保留態度，因為重建需要提計畫，還要資金能到位，世界銀行將重建列為十年計畫，就是有多方考量，估計要見到大量的重建物資運輸，需要1到2年時間，停戰後會較緊急建設的先展開相關物料運輸，另俄羅斯礦產、農產品等輸出也要等各國對其解禁，貨量估計是逐步升溫狀況。

慧洋高階則是評估，美國總統川普要求以俄羅斯以礦產抵5千億武器等戰時美援，由於烏克蘭的礦產七成在俄羅斯佔領的土地內，只有美國取得才能確保順利恢復開採，因此估計美國取得機會很高，如果有美國出手，烏克蘭的重建計畫也能加快進行。

慧洋船隊134艘，目前簽有指數連結的78艘船都是較大型船舶，運價完全跟著現貨市場價格走，因此如果出現烏克蘭戰後重建或俄羅斯恢復正常貿易運輸利益，都會立即反應在公司營收上，另有三成在現貨市場船隻，根據手上合約，在0-3個月內反應現貨市場運價；裕民有七成船隻在現貨市場，會根據手上運約狀況，在0-3個月內反應現貨市場運價，另有三成簽長約船隻，會根據手上合約反應現貨市場運價。