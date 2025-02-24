台驊控股總經理退休　遺缺由台驊創辦人暨台驊物流董事長顏益財兼任

▲台驊控股總經理退休，遺缺由創辦人暨台驊物流董事長顏益財兼任。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

台驊國際控股(2636)今(24)日召開董事會，通過總經理人事異動案，原總經理侯倬倫將於本月底退休，由公司創辦人暨台驊物流董事長顏益財先生接任總經理一職。

台驊控股指出，顏益財作為公司創辦人，長年致力於海運與物流產業的經營管理，成功打造了公司目前的發展格局。在當前市場變化迅速的環境下，他的回歸將進一步鞏固並有效執行公司的長期策略，並憑藉過去的經驗，帶領公司持續成長，應對市場挑戰，為未來發展提供穩固的領導。

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顏益財與現任台驊控股董事長張立秋的合作，將進一步強化公司管理團隊的協同效應。張立秋先生擁有豐富的金融市場專業知識，並在金融投資、資本運作及風險管理方面具備深厚的經驗，這將對台驊國際控股未來在金融市場上的布局及投資併購策略產生重要影響。

顏益財的航運業經驗與張立秋的金融專長相輔相成，將有助於公司在規劃投資併購及資本運作方面達到更高效益，提升控股公司在全球市場中的競爭優勢。

未來，台驊國際控股將持續專注於核心業務，不斷深化全球市場布局，提升服務質量，創造更多價值，確保公司在穩定中實現創新與提升經營績效。