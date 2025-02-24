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蘋果與鴻海合作！在德州砸16兆元蓋AI伺服器組裝廠

▲▼Apple,蘋果。（圖／達志影像／美聯社） 

▲蘋果公司標誌。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國蘋果公司今天宣布，計劃明年底前與鴻海合作在德州休士頓打造1座占地25萬平方英尺的人工智慧（AI）伺服器組裝廠，以供應驅動其AI平台Apple Intelligence的資料中心。

路透社報導，蘋果公司（Apple Inc.）今天宣布一系列在美國擴大投資的計畫，打算未來4年在當地支出5000億美元（約新台幣16兆3500億元），涵蓋項目包羅萬象，從向美國供應商採購，到在美國拍攝影視作品供其串流影音平台Apple TV+上架，並將在全美新增約2萬個研究或開發職缺。

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蘋果婉拒透露，目前已規劃將這筆金額的多少部分花在既有的美國供應商。其中包括正在肯塔基州替蘋果生產iPhone智慧手機所需玻璃的康寧（Corning）。

媒體之前才報導，蘋果執行長庫克（Tim Cook）上週與美國總統川普（Donald Trump）會面。川普本月稍早宣布對從中國進口的貨品課徵10%關稅，而許多蘋果在中國組裝的產品可能受到影響。

不過，川普上次擔任美國總統期間對中國實施的關稅措施，讓蘋果享有一些豁免權。當時蘋果也宣布類似今日的投資計畫，提出5年內要在美國支出3500億美元。

蘋果表示，其目前使用的AI伺服器都是在美國以外地區製造。蘋果的消費者產品現在大多也都在海外組裝，但許多零件仍在美國生產，例如博通（Broadcom）、思佳訊（SkyWorks Solutions）和Qorovo供應的晶片。

蘋果還說，其設計的晶片1月已開始在台積電的亞利桑那州工廠量產。蘋果打算將其「先進製造基金」（Advanced Manufacturing Fund）規模從50億美元擴大至100億美元（約新台幣3273億元），其中包括承諾在台積電亞利桑那廠投資數以十億計美元生產先進晶片。

蘋果並未曝光與台積電的合約細節，但「先進製造基金」過去便曾用於協助蘋果夥伴打造蘋果推出的產品或服務所需的基礎設施。

關鍵字： 蘋果鴻海投資AI美國

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