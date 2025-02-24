印度拼能源自主！太陽能裝置容量突破100GW　2030目標瞄準500GW

▲印度太陽能裝置容量突破100GW。（圖／翻攝印度MNRE社群平台X，下同）

記者陳弘修／台北報導

在全球氣候變遷與能源需求增長的挑戰下，印度正積極推動再生能源發展，並將其列為國家戰略目標。根據新能源與可再生能源部 (Ministry of New and Renewable Energy)2月發布的最新訊息指出，印度的太陽能裝置容量已經突破100GW，除了達成歷史性的里程碑，同時也朝向總理莫迪設定2030年非化石燃料(太陽能)裝置容量500GW的目標，邁出了重要的一步。

印度新能源與可再生能源部 (MNRE)表示，在總理莫迪的領導下，過去十年間的能源發展取得了歷史性且鼓舞人心的進步，包括透過太陽能板、太陽能園區及屋頂光電計畫，成功促進能源結構的革新。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於印度正式達成100GW 的太陽能發電里程碑，印度能源部長Pralhad Joshi也表示，在綠能領域，印度不僅實現能源自主，也可以替全球能源轉型指引出一條新道路。

▲印度總理莫迪設定目標2030年非化石燃料(太陽能)裝置容量500GW。

他進一步指出，此一成就得益於印度對潔淨與永續未來的長期承諾，其中，讓屋頂太陽能普及至家戶層級，也已成為再生能源推廣的重要推手，確保數百萬人能夠獲得清潔、可持續且負擔得起的能源。

根據印度官方公布的太陽能發展的關鍵數據，過去十年間，印度的太陽能發電容量增長3450%，從2014年的2.82 GW增加至2025 年的100GW。截至2025年1月31日，印度累計太陽能裝機容量為100.33GW，另有84.10GW 正在建設，47.49 GW正在招標。混合與全天候 (RTC) 可再生能源項目也在迅速推進，使得印度太陽能與混合能源項目總量達296.59GW。

另外，太陽能仍被印度可再生能源發展的主要驅動力，佔可再生能源裝機容量的47%，其中，2024年新增的24.5G，比起2023年，已增加超過兩倍，並創下歷史紀錄。

至於屋頂太陽能部分，2024年新增4.59 GW，較2023年增加53%，在光電計畫啟動後，目前已接近90萬個屋頂面板安裝， 協助家庭採用清潔能源解決方案。