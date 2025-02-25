快訊／台積電跌20元至1055　指數跌逾270點失守23300

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數跌多漲少，台股今（25日）以23376.42點開出，指數大跌188.89點，跌幅0.8％，隨後跌幅擴大，指數跌逾270點，失守23300點整數關卡。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到1055元，跌幅1.86％；鴻海（2317）下跌2.5元至181.5元；聯發科（2454）下跌20元至1525元；廣達（2382）下跌7元來到258元；長榮（2603）維持平盤至221.5元。
美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場上漲33.19點或0.08％，收在43461.21點；標準普爾500指數下跌29.88點或0.5％，收5983.25點；那斯達克指數下跌237.08點或1.21％，收在19286.93點；費城半導體指數下跌133.05點或2.59％，收5003.54點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|43461.21
|▲33.19
|▲0.08%
|S&P500
|5983.25
|▼29.88
|▼0.5%
|NASDAQ
|19286.93
|▼237.08
|▼1.21%
|費城半導體指數
|5003.54
|▼133.05
|▼2.59%
資料來源：證交所
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