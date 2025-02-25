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長照一年花費120萬？　專家：實支實付高住院搭「自負額」

長照險因為認定符合保單條款理賠約定的審核相對重大傷病險的一次給付型複雜。（示意圖／報系資料）

▲長照險因為認定符合保單條款理賠約定的審核相對重大傷病險的一次給付型複雜。（示意圖／中時報系資料）

圖文／CTWANT

依衛福部健保署2025年1月統計，目前國人重大傷病有效領證數超過106萬張，平均不到3分鐘就有1人申領，又以「需積極或長期治療之癌症」超過48萬張比例最高；再者，2022年身心障礙年齡別統計，64歲以下比重超過5成。此項長期照顧一年花費要多少？國泰人壽接受CTWANT採訪分析，以平均值來看，一年花費約為120萬元。那麼，民眾要如何靠健康險來分擔財務壓力？

以南山人壽內部健康險統計，保戶投保長照險的長照分期保險金平均約為31萬元，換算下來每月約2.5萬元。然而，長照費用因照護方式不同而有所差異，例如聘請看護、入住長照機構，或支付疾病治療與經常性開銷，每月花費最高可能至11萬元，且隨年齡增長或通膨可能持續上升。

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「長照每月需求費用大，需支付的時間長，保費相對來說高，讓多數民眾很難入手，保險公司也知道長照險賣不太動的原因，因此改推短年期或是定期險的重大傷病險保單來補這一塊部分缺口，保費較長照險打個對折，提高民眾投保意願。」華瀚保經資深副總蘇桔明說。

富邦人壽資深副總經理黃國祥表示，在檢視保單的同時，建議應將重大傷病及長期照顧的保障納入保險規劃。民眾每年檢視保單盤點保額做適當調整時，首先須了解自己目前的醫療險額度是否滿足風險移轉需求，再依自己的預算去強化或調整保障額度。

由於重大傷病險的一次給付型及名列理賠疾病名稱，較易受到民眾理解與提高投保意願。（圖／報系資料）

▲由於重大傷病險的一次給付型及名列理賠疾病名稱，較易受到民眾理解與提高投保意願。（圖／中時報系資料）

「如果預算充裕，可以目前的保單為基礎，增加所需保障額度；若預算有限，則以自身最需要分散的風險為保障重點，然後透過一年期定期附約優先調整。」黃國祥說。

國泰人壽則分析，市面上重大傷病險皆屬於「一次給付」型態，保障範圍涵蓋22大類、300多個細項的傷病，民眾只要取得全民健保核發的重大傷病卡，或「區域醫院」層級以上（含）之醫療院所開立重大傷病範圍之診斷書及相關證明文件，保險公司就會一次性給付一筆理賠金額，民眾可彈性使用該金額，不受治療方式之限制。

富邦產險資深副總經理曾義陽則分析說，面對癌症年輕化趨勢，讓許多患者措手不及，尤其是醫療科技不斷進步，高階的手術費用及高價標靶藥物治療，都需要利用「實支實付型」醫療險來分擔費用，只是多數民眾僅有基本實支實付住院醫療保障，一般市場上實支實付住院醫療險保額約3萬至20萬元不等，明顯不足支付動輒百萬的高端癌症治療費用。

「以前最多可以買三張實支實付險時期，保戶可以選擇住單人病房等不用等待病房，以保險來支付額外的住院費開銷」蘇桔明進一步補充說，「現在只能買一張實支實付險的話，除了住院保額買高點，也可以搭配動用自負額的保險理賠」。

南山人壽內部健康險統計，保戶投保長照險的長照分期保險金平均約為31萬元，換算下來每月約2.5萬元。（圖／報系資料）

▲南山人壽內部健康險統計，保戶投保長照險的長照分期保險金平均約為31萬元，換算下來每月約2.5萬元。（圖／報系資料）

蘇桔明所說的，即是保單條款會明定的「醫療費用未經全民健康保險給付者之處理方式」，保戶不以健保身分接受診療，或者是前往不具有全民健康保險的醫院或診所就醫，致各項醫療費未經全民健保給付，保險公司即會在該張保單約定的限額範圍內，依實際所花的醫療費給付約定的％趴數加以理賠，即是指「自費」項目的開銷。

「提醒民眾要檢視買的保單商品會提供幾成的自負額的保險理賠，以前有保險公司理賠85％，現在也多降到70％、65％不等。」蘇桔明說。

南山人壽商品研發副總經理游乃穎則建議民眾及早規劃長照險，特別是單身、頂客族群，或希望維持尊嚴、安享晚年生活者，針對容易罹患代謝症候群，包括高血壓、高血糖及高血脂等問題，保險公司相繼推出「弱體族群」（即投保前患有慢性疾病者等）可投保的健康險保單。

以南山人壽為例，可投保年齡在40至60歲間、具有上述三高風險的亞健康族群，可透過Hold助糖定期醫療保險及健康e守護終身保險，運用商品外溢機制，協助維持良好生活習慣。游乃穎表示，為確保能降低長照開銷負擔，每月保障金額設定至少5萬元。

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關鍵字： 周刊王保險長照險

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