快訊／台股收盤大跌279.59點　台積電跌20元至1055

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（25日）開低走低，加權指數終場大跌279.59點，以23285.72點作收，跌幅1.19％，成交量3921.69億元。

美股前一交易日跌多漲少，台股上午以大跌188.89點開出，指數開低走低，盤中最高達23376.42點，最低23209.53點，終場收在23285.72點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到1055元，跌幅1.86％；鴻海（2317）下跌6.5元至177.5元；聯發科（2454）上漲5元至1550元；廣達（2382）下跌10.5元來到254.5元；長榮（2603）下跌1元至220.5元。

今天漲幅前5名個股為新鋼（2032）上漲1.85元，漲幅9.84％；元晶（6443）上漲1.85元，漲幅9.84％；聯發（1459）上漲1.05元，漲幅9.13％；華晶科（3059）上漲4.1元，漲幅9.11％；大成鋼（2027）上漲3.75元，漲幅8.43％。

跌幅前5名個股則為台灣精銳（4583）下跌85元，跌幅9.71％；振樺電（8114）下跌24.5元，跌幅7.25％；同泰（3321）下跌1.1元，跌幅6.85％；興泰（1235）下跌6.2元，跌幅6.6％；迅得（6438）下跌11.5元，跌幅5.3％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 新鋼（2032） 20.65 ▲1.85 ▲9.84％ 元晶（6443） 20.65 ▲1.85 ▲9.84％ 聯發（1459） 12.55 ▲1.05 ▲9.13％ 華晶科（3059） 49.1 ▲4.1 ▲9.11％ 大成鋼（2027） 48.25 ▲3.75 ▲8.43％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 台灣精銳（4583） 790.0 ▼85.0 ▼9.71％ 振樺電（8114） 313.5 ▼24.5 ▼7.25％ 同泰（3321） 14.95 ▼1.1 ▼6.85％ 興泰（1235） 87.7 ▼6.2 ▼6.6％ 迅得（6438） 205.5 ▼11.5 ▼5.3％

資料來源：證交所