快訊／台股收盤大跌279.59點　台積電跌20元至1055

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（25日）開低走低，加權指數終場大跌279.59點，以23285.72點作收，跌幅1.19％，成交量3921.69億元。
美股前一交易日跌多漲少，台股上午以大跌188.89點開出，指數開低走低，盤中最高達23376.42點，最低23209.53點，終場收在23285.72點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到1055元，跌幅1.86％；鴻海（2317）下跌6.5元至177.5元；聯發科（2454）上漲5元至1550元；廣達（2382）下跌10.5元來到254.5元；長榮（2603）下跌1元至220.5元。
今天漲幅前5名個股為新鋼（2032）上漲1.85元，漲幅9.84％；元晶（6443）上漲1.85元，漲幅9.84％；聯發（1459）上漲1.05元，漲幅9.13％；華晶科（3059）上漲4.1元，漲幅9.11％；大成鋼（2027）上漲3.75元，漲幅8.43％。
跌幅前5名個股則為台灣精銳（4583）下跌85元，跌幅9.71％；振樺電（8114）下跌24.5元，跌幅7.25％；同泰（3321）下跌1.1元，跌幅6.85％；興泰（1235）下跌6.2元，跌幅6.6％；迅得（6438）下跌11.5元，跌幅5.3％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|新鋼（2032）
|20.65
|▲1.85
|▲9.84％
|元晶（6443）
|20.65
|▲1.85
|▲9.84％
|聯發（1459）
|12.55
|▲1.05
|▲9.13％
|華晶科（3059）
|49.1
|▲4.1
|▲9.11％
|大成鋼（2027）
|48.25
|▲3.75
|▲8.43％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|台灣精銳（4583）
|790.0
|▼85.0
|▼9.71％
|振樺電（8114）
|313.5
|▼24.5
|▼7.25％
|同泰（3321）
|14.95
|▼1.1
|▼6.85％
|興泰（1235）
|87.7
|▼6.2
|▼6.6％
|迅得（6438）
|205.5
|▼11.5
|▼5.3％
資料來源：證交所
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