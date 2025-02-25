港務公司基層員工起薪破4萬、師級5.66萬　擴大招募正備取228名

▲台灣港務公司員工價值主張EVP。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司甄試簡章公告，報名期間自即日起至3月12日17時止，並於4月19日辦理筆試、5月24日及25日辦理口試。港務公司預計於114年招考正、備取共228名，備取生多數都可獲錄用。職缺包含師級及員級。師級報考資格為「碩士相關科系畢業」或「大學畢業並有3年相關工作經驗」，起薪為56,680元/月。

員級職稱為高級事務員、高級技術員者，須專科以上學校相關科系畢業，起薪為48,230元/月；職稱為助理事務員、助理技術員者，高中職畢業即可報考，起薪為41,570元/月。此外，公司已參考軍公教待遇調整幅度，並規劃全面調薪3%。待相關程序完成後，新進人員起薪將進一步調整，提供更具競爭力的薪資條件。

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為因應國際市場變動及產業趨勢，港務公司透過數位與永續雙軸轉型，推展各項業務。為此，應業務需要招考航運管理、交通管理、航運技術、業務行政、法務、資訊、環保、職安衛、護理、土木、電機、機械、人力資源、政風、財務、會計等共16個類科，招考職缺地點包含基隆港、台北港、蘇澳港、台中港、高雄港、安平港、布袋港、澎湖港及花蓮港共9個港口，歡迎各領域人才加入。

港務公司高階說明，備取生一年內沒用晉用，該科就不得再招考，因此備取生多數都會獲得錄用。

港務公司致力以「Flexibility彈性化的管理」、「Friendly友善職場環境」、「Family待同仁如家人」及「Future看得見的未來」4個F為軸心，打造令員工感受到幸福的職場環境。多年來持續耕耘，員工幸福有感，也讓港務公司連續多年獲得《HR Asia》「亞洲最佳企業雇主獎」及1111人力銀行「幸福企業金獎」殊榮。

本次筆試設雙北、高雄共2考區；口試設高雄考區，港務公司呼籲有意加入港務大家庭者把握機會。心動不如馬上行動，報名相關資訊請至港務公司甄試報名網站查詢(https://tipc114.twrecruit.com.tw)。