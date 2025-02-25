永聯物流開發轉運型物流基礎設施開工　重新定義供應鏈產業格局

▲永聯物流開發打造轉運型物流基礎設施O-LINK，重新定義台灣供應鏈產業格局。（圖／永聯提供）

記者張佩芬／台北報導

物流地產開發商永聯物流開發攜手國泰人壽擴大投資，於桃園市建造「轉運型物流基礎設施O-LINK」，該專案已於本月12日正式開工，預計於2026年第4季啟用，總投資額超過新台幣40億元，以為台灣重新定義供應鏈產業格局為目標。

永聯指出，近年台灣零售業多重通路整併，版圖變動帶動「集中共配」及「高效率越庫中心」需求提升。且隨電子商務市場逐漸成熟與選擇逐漸增長，寄送速度及品質穩定性也進而影響消費者品牌好感度。

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根據全球性消費者洞察與市場研究顧問公司NielsenIQ (NIQ)2024年《年中消費者洞察》報告，過五成台灣消費者重視品牌環境友善，而研究顯示供應鏈佔約九成零售商範疇三碳排放總碳足跡。高效率轉運、共配模式，且有效減少碳足跡供應鏈對於零售企業供應鏈轉型至關重要。

永聯以「非存儲性」及「共享」特性為核心理念打造O-LINK，協助零售業者、電商平台、運輸業者等，於統一場域上完成供應鏈運作，實現高效配送作業，更透過高效率的越庫作業、智慧出入庫與分揀技術，大幅縮短庫存週轉時間、降低倉儲成本，達成永續發展目標，同時提升整體供應鏈的效率和反應速度。

永聯物流開發執行長張建泰表示：「根據經濟部統計處統計，台灣於2024年實體零售業與電子商務總零售產值達4.8兆，針對零售業集中共配與電商物流的蓬勃成長，存儲型倉儲本身已不足以應付市場對速度與彈性的需求。永聯物流開發由越庫模式與高效率分揀系統，我們不僅能降低營運及環境成本更能帶動整體供應鏈升級。這次投資轉運型物流基礎建設O-LINK，正是永聯物流開發對未來趨勢與永續使命的前瞻布局。」

永聯將陸續於台灣各地區設立多座導入再生能源與智慧物聯網技術的「轉運型物流基礎設施」，與已運轉的物流共和國、多座位於台灣、馬來西亞OMEGA，及預計於2026年第一季啟用的泰國據點，持續打造智慧、高效且永續物流開發解決方案。