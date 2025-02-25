AI及併購效應發威！文曄去年獲利創高　每股賺8.13元

▲文曄董事長鄭文宗 。（圖／資料庫）

文／中央社

受惠AI浪潮推升，以及併購效應發威，IC通路商文曄今天公布2024年財報，去年營收新台幣9594.31億元，年增61%，歸屬母公司業主淨利91.12億元，比2023年大幅成長127%，營收、獲利雙創歷史新高，每股純益8.13元。

文曄財務長林冠男表示，文曄去年營運成長有2大主因，一是去年4月完成收購加拿大通路商Future Electronic，開始納入合併報表；二方面去年AI需求大爆發，帶動文曄資料中心及伺服器相關產品營收翻倍成長。

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文曄去年第4季營收2619億元，與第3季持平，年增率38%；稅後純益25.4億元，季減11%，年增率高達143%，單季每股純益2.27元。

展望2025年，文曄今天也主動提供簡易財測，由於進入淡季，文曄預估今年第1季營收介於2200億元至2360億元，約季減10%至16%，每股純益介於2.03元至2.56元。 為了整合集團資源，文曄今天董事會通過與旗下子公司誠曄投資進行簡易合併，以文曄為存續公司。

文曄表示，由於誠曄本來就是百分百持股子公司，此次合併案無涉及換股比例約定或配發股東現金或其他財產行為，主要目的希望整合集團資源，提升營運績效。

林冠男先前表示，AI需求大爆發，帶動資料中心及伺服器相關產品去年營收翻倍成長，展望今年AI伺服器市場維持強勁；另外文曄新併購的Future主攻工業及車用等應用市場，去年因為疫後市場庫存調節，是非常辛苦的1年，預期今年市場有望逐漸復甦。兩大助力推升，他看好文曄今年營收破兆元不是太大問題。