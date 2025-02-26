快訊／台積電跌10元至1045　台股開盤下跌64點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數跌多漲少，台股今（26日）以23221.84點開出，指數下跌63.88點，跌幅0.27％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到1045元，跌幅0.95％；鴻海（2317）下跌2.5元至175元；聯發科（2454）上漲5元至1555元；廣達（2382）下跌7.5元來到247元；長榮（2603）上漲2.5元至223元。

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美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場上漲159.95點或0.37％，收在43621.16點；標準普爾500指數下跌28點或0.47％，收5955.25點；那斯達克指數下跌260.54點或1.35％，收在19026.39點；費城半導體指數下跌114.66點或2.29％，收4888.88點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 43621.16 ▲159.95 ▲0.37% S&P500 5955.25 ▼28.0 ▼0.47% NASDAQ 19026.39 ▼260.54 ▼1.35% 費城半導體指數 4888.88 ▼114.66 ▼2.29%

資料來源：證交所