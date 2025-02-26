快訊／台積電跌10元至1045　台股開盤下跌64點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數跌多漲少，台股今（26日）以23221.84點開出，指數下跌63.88點，跌幅0.27％。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到1045元，跌幅0.95％；鴻海（2317）下跌2.5元至175元；聯發科（2454）上漲5元至1555元；廣達（2382）下跌7.5元來到247元；長榮（2603）上漲2.5元至223元。
美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場上漲159.95點或0.37％，收在43621.16點；標準普爾500指數下跌28點或0.47％，收5955.25點；那斯達克指數下跌260.54點或1.35％，收在19026.39點；費城半導體指數下跌114.66點或2.29％，收4888.88點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|43621.16
|▲159.95
|▲0.37%
|S&P500
|5955.25
|▼28.0
|▼0.47%
|NASDAQ
|19026.39
|▼260.54
|▼1.35%
|費城半導體指數
|4888.88
|▼114.66
|▼2.29%
資料來源：證交所
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