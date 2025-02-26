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美超微交財報！下市警報暫解　盤後嗨漲25%

▲美超微電腦共同創辦人暨執行長梁見後。（圖／記者湯興漢攝）

▲美超微電腦共同創辦人暨執行長梁見後。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

去年受財報延後公告亂流影響的美超微（Super Micro）在提交未完成的財務報告以符合納斯達克公司規則後，下市警報暫緩，盤後交易中漲幅超過25%。

《彭博社》報導，美超微不止公告2024財年業績，並單獨提交截至9月30日和12月31日的季度財務報表。

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美超微強調，「雖然我們在 2025 年 2 月 25 日或之前提交了所有拖欠報告，但我們預計將繼續面臨與之前拖欠 SEC 報告義務相關的許多風險和挑戰。」

美超微周二收盤報45.54美元，財報公告後，美超微至台北時間上午近9點盤後股價來到55.59美元，漲幅22.35％，稍早漲幅一度升至57美元，漲幅高達25％。

去年8月，美超微沒有在財報大限前提交截至 6 月 30 日的年度財務報告，市場憂慮下市。在賣空者興登堡研究公司（Hindenburg Research）發布報告後，超美微公司也面臨美國司法部的調查。

納斯達克已將美超微提交延遲提交的文件並遵守上市規則的截止日期延長至周二。去年12月，美超微表示對其業務進行的獨立審查沒有發現不當行為的證據，但該公司承諾任命新的財務長和其他高階主管。

美超微執行長梁見後日前曾公開表示，由於申報延誤，對業務產生了一些負面影響。

關鍵字： 美超微財報盤後暴漲警報

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