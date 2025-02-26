快訊／台股收盤大漲116.83點　台積電漲5元至1060

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（26日）開低走高，加權指數終場大漲116.83點，以23402.55點作收，漲幅0.5％，成交量3683.61億元。

美股前一交易日跌多漲少，台股上午以下跌63.88點開出，指數開低走高，盤中最高達23431.24點，最低23156.02點，終場收在23402.55點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1060元，漲幅0.47％；鴻海（2317）上漲3元至180.5元；聯發科（2454）上漲10元至1560元；廣達（2382）上漲5.5元來到260元；長榮（2603）下跌1元至219.5元。

今天漲幅前5名個股為圓裕（6835）上漲4.8元，漲幅9.98％；聯發（1459）上漲1.25元，漲幅9.96％；三發地產（9946）上漲2.35元，漲幅9.94％；海華（3694）上漲6.1元，漲幅9.93％；麗臺（2465）上漲7.3元，漲幅9.93％。

跌幅前5名個股則為聯華食（1231）下跌16.5元，跌幅9.82％；同泰（3321）下跌0.85元，跌幅5.69％；南茂（8150）下跌1.7元，跌幅4.99％；承業醫（4164）下跌2.9元，跌幅4.9％；迅得（6438）下跌10元，跌幅4.87％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 圓裕（6835） 52.9 ▲4.8 ▲9.98％ 聯發（1459） 13.8 ▲1.25 ▲9.96％ 三發地產（9946） 26.0 ▲2.35 ▲9.94％ 海華（3694） 67.5 ▲6.1 ▲9.93％ 麗臺（2465） 80.8 ▲7.3 ▲9.93％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 聯華食（1231） 151.5 ▼16.5 ▼9.82％ 同泰（3321） 14.1 ▼0.85 ▼5.69％ 南茂（8150） 32.35 ▼1.7 ▼4.99％ 承業醫（4164） 56.3 ▼2.9 ▼4.9％ 迅得（6438） 195.5 ▼10.0 ▼4.87％

資料來源：證交所