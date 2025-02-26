快訊／台股收盤大漲116.83點　台積電漲5元至1060

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（26日）開低走高，加權指數終場大漲116.83點，以23402.55點作收，漲幅0.5％，成交量3683.61億元。
美股前一交易日跌多漲少，台股上午以下跌63.88點開出，指數開低走高，盤中最高達23431.24點，最低23156.02點，終場收在23402.55點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1060元，漲幅0.47％；鴻海（2317）上漲3元至180.5元；聯發科（2454）上漲10元至1560元；廣達（2382）上漲5.5元來到260元；長榮（2603）下跌1元至219.5元。
今天漲幅前5名個股為圓裕（6835）上漲4.8元，漲幅9.98％；聯發（1459）上漲1.25元，漲幅9.96％；三發地產（9946）上漲2.35元，漲幅9.94％；海華（3694）上漲6.1元，漲幅9.93％；麗臺（2465）上漲7.3元，漲幅9.93％。
跌幅前5名個股則為聯華食（1231）下跌16.5元，跌幅9.82％；同泰（3321）下跌0.85元，跌幅5.69％；南茂（8150）下跌1.7元，跌幅4.99％；承業醫（4164）下跌2.9元，跌幅4.9％；迅得（6438）下跌10元，跌幅4.87％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|圓裕（6835）
|52.9
|▲4.8
|▲9.98％
|聯發（1459）
|13.8
|▲1.25
|▲9.96％
|三發地產（9946）
|26.0
|▲2.35
|▲9.94％
|海華（3694）
|67.5
|▲6.1
|▲9.93％
|麗臺（2465）
|80.8
|▲7.3
|▲9.93％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|聯華食（1231）
|151.5
|▼16.5
|▼9.82％
|同泰（3321）
|14.1
|▼0.85
|▼5.69％
|南茂（8150）
|32.35
|▼1.7
|▼4.99％
|承業醫（4164）
|56.3
|▼2.9
|▼4.9％
|迅得（6438）
|195.5
|▼10.0
|▼4.87％
資料來源：證交所
讀者迴響