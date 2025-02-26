台船承造教育部「御風」實習船交船首航　預留LNG動力推進設計

▲交接船文件完成簽屬，左起台船黃正弘董事長、教育部長鄭英耀、高科大校長楊慶煜校長圖／台船提供）

記者張佩芬／台北報導

台船(2208)承造教育部「御風」實習船，於今(26)日在台船公司高雄廠區舉行交船暨首航典禮，由教育部鄭英耀部長及台船公司黃正弘董事長共同主持。「御風」實習船於110年由台船公司得標承造，歷經設計、開工、安龍及下水等重要建造節點，並經海上公試驗證各項性能後，於今年初完成驗收及交船。

「御風」實習船於今日交船典禮後，立即離港首航至日本，正式一肩扛起國家賦予的重任，並在國立高雄科技大學團隊規劃營運下，以培育更多我國海洋產業的優秀人才。台船公司由衷地祝福，「御風」實習船就如同她深具意義的名字，掌握方向，航向世界，一帆風順。

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▲「御風」實習船海試英姿。（圖／台船提供）

「御風」實習船全長114公尺，船寬21公尺，總噸位9680。蒲氏風力3級下船速可達15節。船速13節時，可續航9,500浬。符合STCW國際公約要求，以及符合SOLAS的客船等級的安全標準，搭載主動式穩定翼系統減緩風浪橫搖，提供更安全舒適的環境。

另外，為順應國際環保趨勢，本船配置低壓脫硫塔並預留液化天然氣雙燃料(LNG Dual Fuel)動力推進設計，具有智慧船舶系統，包括：大數據蒐集系統、自動調水系統、產品數據管理系統及3D數位化設計資訊，讓「御風」實習船更具智慧，更易於操作與保養維護。

▲交船暨首航典禮貴賓合影。（圖／台船提供）

全船可搭載船員及師生共250人，生活空間具基本生活艙區、洗衣間、運動健身器材間、大型會議室(電影院)，提供完備生活機能，便於師生生活休閒使用。教學空間包含自修室、會議室、完善的視聽教室、大型會議室(電影院)、機艙教學動線、實境實習駕駛室，以及航海、輪機及高壓電等三套全功能模擬機系統，滿足本船實習學生所需教學功能，可在「御風」實習船上接受完整實習課程，期能培養出我國海洋產業的專業人才。

「御風」實習船於今日交船首航後，台船公司指出將持續配合政府「國艦國造」政策，目前尚有海巡署「高緯度遠洋巡護船」、國家海洋研究院「海洋基礎資料調查船」及關務署「100噸級」巡緝艇等建造案正如火如荼進行中，為國家打造維護國土安全、奠定海事工程基礎及培育海事人才等所需艦船，戮力以赴做出貢獻。