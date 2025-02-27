快訊／台積電漲5元至1065　台股開盤上漲44點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數漲多跌少，台股今（27日）以23446.46點開出，指數上漲43.91點，漲幅0.19％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1065元，漲幅0.47％；鴻海（2317）下跌0.5元至180元；聯發科（2454）下跌5元至1555元；廣達（2382）維持平盤來到260元；長榮（2603）上漲0.5元至220元。

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美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場下跌188.04點或0.43％，收在43433.12點；標準普爾500指數上漲0.81點或0.01％，收5956.06點；那斯達克指數上漲48.87點或0.26％，收在19075.26點；費城半導體指數上漲101.94點或2.09％，收4990.82點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 43433.12 ▼188.04 ▼0.43% S&P500 5956.06 ▲0.81 ▲0.01% NASDAQ 19075.26 ▲48.87 ▲0.26% 費城半導體指數 4990.82 ▲101.94 ▲2.09%

資料來源：證交所