下一代AI更強　黃仁勳：跟ChatGPT發布時相比需「百倍算力」

▲NVIDIA執行長黃仁勳。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒CNBC報導，NVIDIA執行長黃仁勳表示，由於新的推理方法需要逐步思考「如何回答得最好」的問題，下一代AI將需要比舊模型多100倍的運算能力。

黃仁勳表示，進行這一推理過程所需的計算量比過去的計算量高出100倍。他引用了包括 DeepSeek 的 R1、OpenAI 的 GPT-4 和 xAI 的 Grok 3 在內的模型作為使用推理過程的模型。

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NVIDIA公佈的業績全面超出分析師的預期，營收較上年同期成長78%，達到393.3億美元。資料中心收入包括NVIDIA用於AI工作負載的市場領先的GPU，飆升93%至356億美元，目前佔總收入的90%以上。

黃仁勳也表示，DeepSeek普及了需要更多晶片的推理模型。

不過由於拜登政府執政末期加強了出口管制，NVIDIA被限制在中國開展業務。黃仁勳表示，由於出口限制，NVIDIA在中國的收入比例下降了約一半，並補充說，中國還面臨其他競爭壓力，包括來自華為的壓力。

黃仁勳表示，開發人員可能會透過軟體尋找繞過出口管制的方法，無論是超級電腦、個人電腦、手機或遊戲機。

黃仁勳表示，NVIDIA在美國銷售的 GB200 生成 AI 內容的速度比該公司根據出口管制銷往中國的晶片版本快 60 倍。