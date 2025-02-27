體悟長照屬剛性需求　教授長期持有這檔醫療股

▲洗腎人口持續增長，血液透析耗材成了李修全長期配置重要部位。（圖／翻攝慈濟醫院網站）

圖文／鏡週刊

銘傳大學財務金融學系主任李修全，2020年開始進行指數投資，以國民ETF、0050（元大台灣50）作為起手式，一路從80元買到100元。2年後又將0050轉換至美股ETF，台股核心部位只留下2檔標的，作為逢低布局的資金水庫。

攤開李修全台股部位，核心標的是醫療耗材股佳醫。他分享，「某天老婆看報紙，突然靈光乍現，對國內高齡社會長照需求有感而發，便要我特別留意醫療股佳醫；後來研究發現，台灣人愛喝含糖飲料，洗腎人口持續增長，血液透析相關耗材、長照保養應是未來趨勢，屬剛性需求，就將佳醫納入台股核心，打算長期持有。」

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李修全說，買進持有後，發現佳醫股價波動平穩，就算大盤重挫期間，跌幅也相對有限；除了在資產配置中，可扮演緩和市場波動角色外，隨著公司獲利持續增長，每年股息配發也越墊越高。過去10年，佳醫現金股利一路從2元成長至3.8元，換算殖利率逾4%。

另一檔核心持股，是國泰金特別股。「特別股配息穩定，年殖利率有3%以上，比起銀行定存好太多，可當作定存替代。」他表示，當市場大跌時，金融特別股多能發揮很好的抗波動效果，也可當作逢低加碼的資金水庫。

例如，2024年8月5日台股重挫，創史上最大跌幅8.35%，指數下跌逾1800點，當天國泰特別股高低震盪在0.5元以內，就可趁機賣出、然後在市場上大撿其他便宜貨，「重點是手邊有錢時，一定要記得把賣掉的部位再補回來。」

他引用《金剛經》中「無法可得」概念，將其應用在投資市場。「行情波動變化無常，價格又受到各種因素影響，從經濟數據、地緣政治到市場情緒，理解到這點，投資人就應避免執著於單一個股策略，更理性地看待風險，接受市場的不確定性。」

資產配置以美股ETF為主，搭配長期看好標的；多年下來，他常自我提醒心理平衡的重要。「成功的投資沒有固定公式，保持心態靈活及平靜，避免因恐慌或貪婪而做出錯誤決定，且透過理性投資持續買進指數，才是穩健獲利之道。」



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