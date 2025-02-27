MSCI甩尾爆1282億巨量！台積電收跌20元至1040　指數重挫349.37點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
受到MSCI（明晟）指數生效影響，台股今（27日）開高走低，加權指數終場大跌349.37點，以23053.18點作收，跌幅1.49％，因尾盤灌入1282億大量，單日成交量為5229.64億元。台積電（2330）最後一單灌入2萬4842張大量，終場下跌20元至1040元。
美股前一交易日漲多跌少，台股上午以上漲43.91點開出，指數開高走低，盤中最高達23487.73點，最低23053.18點，終場收在23053.18點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電下跌20元來到1040元，跌幅1.89％；鴻海（2317）下跌6.5元至174元；聯發科（2454）下跌45元至1515元；廣達（2382）下跌9.5元來到250.5元；長榮（2603）下跌3.5元至216元。
今天漲幅前5名個股為華凌（6916）上漲2.35元，漲幅9.85％；昶和（1468）上漲1.3元，漲幅9.81％；喬山（1736）上漲13元，漲幅7.76％；瑞祺電通（6416）上漲9元，漲幅7.41％；昆盈（2365）上漲3.15元，漲幅7.17％。
跌幅前5名個股則為同泰（3321）下跌1.4元，跌幅9.93％；邁達特（6112）下跌6.6元，跌幅9.92％；上銀（2049）下跌32.5元，跌幅9.41％；友訊（2332）下跌2.05元，跌幅8.87％；晟銘電（3013）下跌12.5元，跌幅8.42％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|華凌（6916）
|26.2
|▲2.35
|▲9.85％
|昶和（1468）
|14.55
|▲1.3
|▲9.81％
|喬山（1736）
|180.5
|▲13.0
|▲7.76％
|瑞祺電通（6416）
|130.5
|▲9.0
|▲7.41％
|昆盈（2365）
|47.1
|▲3.15
|▲7.17％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|同泰（3321）
|12.7
|▼1.4
|▼9.93％
|邁達特（6112）
|59.9
|▼6.6
|▼9.92％
|上銀（2049）
|313.0
|▼32.5
|▼9.41％
|友訊（2332）
|21.05
|▼2.05
|▼8.87％
|晟銘電（3013）
|136.0
|▼12.5
|▼8.42％
資料來源：證交所
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