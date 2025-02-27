MSCI甩尾爆1282億巨量！台積電收跌20元至1040　指數重挫349.37點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

受到MSCI（明晟）指數生效影響，台股今（27日）開高走低，加權指數終場大跌349.37點，以23053.18點作收，跌幅1.49％，因尾盤灌入1282億大量，單日成交量為5229.64億元。台積電（2330）最後一單灌入2萬4842張大量，終場下跌20元至1040元。

美股前一交易日漲多跌少，台股上午以上漲43.91點開出，指數開高走低，盤中最高達23487.73點，最低23053.18點，終場收在23053.18點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電下跌20元來到1040元，跌幅1.89％；鴻海（2317）下跌6.5元至174元；聯發科（2454）下跌45元至1515元；廣達（2382）下跌9.5元來到250.5元；長榮（2603）下跌3.5元至216元。

今天漲幅前5名個股為華凌（6916）上漲2.35元，漲幅9.85％；昶和（1468）上漲1.3元，漲幅9.81％；喬山（1736）上漲13元，漲幅7.76％；瑞祺電通（6416）上漲9元，漲幅7.41％；昆盈（2365）上漲3.15元，漲幅7.17％。

跌幅前5名個股則為同泰（3321）下跌1.4元，跌幅9.93％；邁達特（6112）下跌6.6元，跌幅9.92％；上銀（2049）下跌32.5元，跌幅9.41％；友訊（2332）下跌2.05元，跌幅8.87％；晟銘電（3013）下跌12.5元，跌幅8.42％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 華凌（6916） 26.2 ▲2.35 ▲9.85％ 昶和（1468） 14.55 ▲1.3 ▲9.81％ 喬山（1736） 180.5 ▲13.0 ▲7.76％ 瑞祺電通（6416） 130.5 ▲9.0 ▲7.41％ 昆盈（2365） 47.1 ▲3.15 ▲7.17％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 同泰（3321） 12.7 ▼1.4 ▼9.93％ 邁達特（6112） 59.9 ▼6.6 ▼9.92％ 上銀（2049） 313.0 ▼32.5 ▼9.41％ 友訊（2332） 21.05 ▼2.05 ▼8.87％ 晟銘電（3013） 136.0 ▼12.5 ▼8.42％

資料來源：證交所