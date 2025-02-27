聯發科2024下半年每股配25元　股東會預計5月29日舉行

130萬存股族哭哭！中鋼每股配息0.33元 史上次低

擁有近130萬股民的中鋼（2002）今（27）日公告盈餘分配政策，每股配0.33元，為4年來新低或史上次低。以中鋼今日收盤價24.35元估計，殖利率1.35%。

Meta併購標的AI公司FuriosaAI 台積電傳考慮投資

據外媒韓聯社報導，台積電（2330）旗下的TSMC Global正考慮對韓國AI晶片新創公司FuriosaAI進行策略性投資。這一消息加上Meta近期洽談併購FuriosaAI，令南韓業界猜測三方可能展開合作。

36萬股民嗨！00713季配1.4元 年化分配率破10%

擁有逾36.48萬受益人、規模高達1280億元的台股季配型ETF元大高息低波（00713）公告配息1.4元，連2次同燈同分，年化配息率超過10%，維持雙位數表現。

輝達財報盤後翻黑！砸千美元抱5年 爽賺近2萬美元

輝達（NVIDIA）於美股周三收盤後公佈了 2024 財年第4季業績，雖均優於華爾街預期，但因財測不如前幾季令人驚艷，再加上毛利率略低於市場預期、庫存又飆高，拖累輝達盤後股價一度翻黑，不過輝達過去幾年飆漲仍讓長期投資人荷包滿滿，《CNBC》就試算投入1000美元在過去一年、五年、十年和輝達剛上市時至今投報率。其中若砸1000美元抱5年，資產價值已來到1萬9634美元，相當於賺近2萬美元。

Blackwell需求驚人！單季帶進營收3200億 創輝達產品最快增速

輝達（NVIDIA）公布最新財報，Q4營收393.3億美元（約新台幣1.29兆元）與淨利為220.9億美元（約新台幣7240億元）都超越市場預期，其中Blackwell晶片在第四季創造了110億美元（約新台幣3200億）的營收，創下公司歷史上最快的產品增速。

台光電創高後翻黑！ 關注尾盤MSCI效應多空拉鋸

指數編纂公司MSCI（明晟）最新季度調整將在今（27）日盤後生效，全球標準指數新增台光電（2383）、嘉澤（3533）兩檔台灣成分股，加上新產能即將開出，挹注成長動能，激勵台光電昨（26）日股價大漲，今日早盤一度翻紅走高641元，之後立即壓回盤下整理，十點左右成交量4800張左右。

差7天賣房好慘！ 多噴逾80萬房地合一稅

只因為差7天賣房，就痛失房地合一免稅的空間！高雄國稅局公告最新案例，有民眾王先生（化名）去年5月29日賣房地，申報自用住宅免稅，水電、戶籍登記證明皆具備，但因房屋取得時間在107年5月21日，不符合「持有6年」的認定原則遭認定要繳稅，連補帶罰高達80.7萬元。

10檔債券ETF人氣升高 一表看懂投資人心頭好

根據集保中心公布的2月21日最新一周債券ETF受益人增加757人，整體人數來到2106731人。統計資料顯示，101檔債券ETF中近一周受益人增加的有40檔，進一步觀察本周增加最多前十檔中，前兩檔都是非投等債，市場法人表示，聯準會放緩降息步伐，使得市場對後續降息預期明顯降溫，川普政策與降息預期或仍有變化，但在非投等債基本面展望持穩下，其後續表現仍不看淡，投資人可把握相關債券ETF投資契機。

ETF更好買！中信銀喊降手續費 祭低門檻2費用免收

記者巫彩蓮／台北報導 全球金融市場變化多端，中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）2025年調降海外債券投資門檻、延續基金定期定額0手續費方案及推出境內ETF優惠，協助民眾以更多元方式布局，即日起中國信託銀行客戶可以2000元美元或2000元澳幣申購逾200檔知名公司債；此外，臺灣境內發行的ETF，定期（不）定額申購手續費由原1%調降至0.2%、免收證券商交易手續費及信託管理費，實現分批或分散投資可能發生的風險。 中信銀行領先業界，將逾200檔的公司債最低申購金額降至2000美元及澳幣，是國內提

下一代AI更強 黃仁勳：跟ChatGPT發布時相比需「百倍算力」

根據外媒CNBC報導，NVIDIA執行長黃仁勳表示，由於新的推理方法需要逐步思考「如何回答得最好」的問題，下一代AI將需要比舊模型多100倍的運算能力。