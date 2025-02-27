ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

前十大貨櫃船司僅陽明等三家未在大陸造船　營運船舶都有大陸造

▲陽明海運。（圖／陽明提供）

▲陽明自有船都未在大陸建造，但租用的船有8艘是大陸建造，佔約9%。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／綜合報導

美國擬議對中國製造船舶徵收高額費用，Alphaliner統計，目前全球10大貨櫃船公司，有32%的營運中船隻是在中國建造，陽明海運、以星航運與韓新遠洋雖然沒有在中國造船，但是租用或買進的二手船都有中國造的，其中陽明8艘、以星56艘、韓新10艘，而韓新因為營運船隻近九成非大陸建造，股價創52周新高。

統計中顯示，中遠海運(包括東方海外OOCL)有60%(306艘)的船舶為中國船廠建造，以星有43%船舶在中國建造，世界前三大都有大量的船舶為中國船廠建造，達飛航運有274艘在中國建造
、地中海航運有220艘，馬士基也有近200艘。合計營運中船隻有32%在中國建造。

[廣告]請繼續往下閱讀...

近兩年，全球集裝箱航運業掀起了一波新船建造潮，世界前7大貨櫃船公司都在中國船廠訂造了大量的新造船。另根據克拉克森統計，前七大在美國港口的船舶停靠100%受擬議措施影響；前三大地中海、馬士基和達飛在美國航線部署的貨櫃船數量均超過120艘，占各自運營船隊運力的20%+。

克拉克森研究的數據也顯示，前三大手持訂單中，中國建造佔比均超過50%，其中地中海公司手持訂單中，中國建造的船舶比例高達92%。 這也意味著如果措施生效，公司將極大可能面臨同樣的運營選擇。

Xeneta首席分析師Peter Sand直言川普政府如強推該政策，可能導致供應鏈成本轉嫁進一步推高通脹，其這麼說到，「美方意圖打擊中國，但最終買單的將是美國進口商。」中國造船佔據全球61%的新船訂單，且美國港口43%的國際船舶停靠涉及「中國關聯」船舶(克拉克森數據)。若航運公司無法消化新增成本，必然通過提高運費、港口附加費等形式轉嫁給貨主。 美國零售聯合會(NRF)警告，此舉可能使進口商品價格上漲5%-10%，加劇本已高漲的通脹壓力。

法案擬分階段強制要求美國出口貨物由美籍船舶承運，但現實是，美國商船隊規模僅佔全球0.4%，且本土造船成本是中國的2-3倍(數據來源克拉克森)。 強制使用高價美國船舶，將直接推高農產品、能源等出口商品的物流成本。

以液化石油氣(LPG)為例，美國出口量佔全球45%，若運輸成本增加20%，其價格優勢可能被中東競爭對手取代。 這將導致美國出口競爭力“自毀長城”。

此外，若法案實施，班輪公司可能減少掛靠美國港口，轉而通過加拿大、墨西哥等鄰國港口中轉，導致美國樞紐地位邊緣化。

儘管法案試圖通過補貼美籍船舶(單航次最高減免100萬美元)重振本土航運業，但現實困境難以破解 ，首先是造船產能缺口：美國船廠手持訂單僅佔全球0.1%，且交付週期長達5-7年，無法滿足短期需求。 其次，美國造船成本劣勢無解：美國建造一艘超大型集裝箱船成本約2.5億美元，而中國僅需1.6億美元(克拉克森數據)。

克拉克森研究方面表示，美國的301調查始於拜登就職期，目前主要船廠交船週期普遍較長，一些船舶交付時間甚至超過美國現任政府特朗普的任期。 因此是否會對新造船市場產生影響或有多大影響尚存很多未知。

此外，克拉克森方面還表示，如果政策最終推行，有可能使得部分訂單外溢至亞洲除中國以外的船廠，如韓國。印度造船業在近期有系列舉措發佈 ，但對比新聞口號的高論調，需要關注印度船廠實際推進進度。 據克拉克森研究統計，印度當前新船交付量僅為5-10萬修正噸/年，該水準僅為中國造船70/80年代水準。

丹麥幹散貨巨頭Ultrabulk CEO Hans-Christian Olesen指出：「此類法案只會扭曲市場，迫使船舶繞行低效航線，增加碳排放和物流耗時，最終損害全球經濟。 」

英國《金融時報》評論：「川普若成功重塑海運貿易，或意味著全球供應鏈的結構性撕裂； 若失敗，則只是徒增本已脆弱的全球貿易體系的成本，美國公司和消費者將承擔更高的成本。 “在這場博弈中，沒有贏家，只有代價。

關鍵字： 前十大陽明等三家未在大陸造船營運船大陸造

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【哪裡狗累？】睡一半發現腳下柴柴失蹤！爸藏被窩裝傻XD

推薦閱讀

130萬存股族哭哭！中鋼每股配息0.33元　史上次低

130萬存股族哭哭！中鋼每股配息0.33元　史上次低

擁有近130萬股民的中鋼（2002）今（27）日公告盈餘分配政策，每股配0.33元，為4年來新低或史上次低。以中鋼今日收盤價24.35元估計，殖利率1.35%。

2025-02-27 14:00
聯發科2024下半年每股配25元　股東會預計5月29日舉行

聯發科2024下半年每股配25元　股東會預計5月29日舉行

IC設計大廠聯發科（2454）今日公告，董事會決議113年下半年股利分派，每股將配發25元，並訂於7月3日除息，最後過戶日為7月6日，並預計7月31日配發股利。

2025-02-27 17:32
台塑化展誠意！每股配0.8元　配息率127％

台塑化展誠意！每股配0.8元　配息率127％

台塑四寶首家盈餘分配開獎，擁有逾10萬股民的台塑化（6505）今日董事會通過2024年財報，全年EPS為0.63元，寫12年來新低；董事會也決議擬配息每股0.8元，超額配發率近127％，以今日收盤價38.7元計，殖利率約2.07％。另也將於5／29在茹曦酒店召開股東會。

2025-02-27 17:13
Meta併購標的AI公司FuriosaAI　台積電傳考慮投資

Meta併購標的AI公司FuriosaAI　台積電傳考慮投資

據外媒韓聯社報導，台積電（2330）旗下的TSMC Global正考慮對韓國AI晶片新創公司FuriosaAI進行策略性投資。這一消息加上Meta近期洽談併購FuriosaAI，令南韓業界猜測三方可能展開合作。

2025-02-27 15:58
36萬股民嗨！00713季配1.4元　年化分配率破10%

36萬股民嗨！00713季配1.4元　年化分配率破10%

擁有逾36.48萬受益人、規模高達1280億元的台股季配型ETF元大高息低波（00713）公告配息1.4元，連2次同燈同分，年化配息率超過10%，維持雙位數表現。

2025-02-27 14:37
漢來美食去年每股賺10.06元寫新高　今年拚總店數達60家

漢來美食去年每股賺10.06元寫新高　今年拚總店數達60家

漢來美食（1268）今日董事會通過2024年財報，全年合併營收為59.30億元，年增21%；稅後淨利為4.25億元，年增32%；EPS為10.06元，全年賺逾1股本，寫歷史新高。針對今年展望，公司指出，旗下漢來上海湯包、島語等品牌將持續拓點，預計全年共有14家展店與改裝計畫，力拚今年底全台總店數達60家。

2025-02-27 17:46
輝達財報盤後翻黑！砸千美元抱5年　爽賺近2萬美元

輝達財報盤後翻黑！砸千美元抱5年　爽賺近2萬美元

輝達（NVIDIA）於美股周三收盤後公佈了 2024 財年第4季業績，雖均優於華爾街預期，但因財測不如前幾季令人驚艷，再加上毛利率略低於市場預期、庫存又飆高，拖累輝達盤後股價一度翻黑，不過輝達過去幾年飆漲仍讓長期投資人荷包滿滿，《CNBC》就試算投入1000美元在過去一年、五年、十年和輝達剛上市時至今投報率。其中若砸1000美元抱5年，資產價值已來到1萬9634美元，相當於賺近2萬美元。

2025-02-27 12:31
Blackwell需求驚人！單季帶進營收3200億　創輝達產品最快增速

Blackwell需求驚人！單季帶進營收3200億　創輝達產品最快增速

輝達（NVIDIA）公布最新財報，Q4營收393.3億美元（約新台幣1.29兆元）與淨利為220.9億美元（約新台幣7240億元）都超越市場預期，其中Blackwell晶片在第四季創造了110億美元（約新台幣3200億）的營收，創下公司歷史上最快的產品增速。

2025-02-27 10:52
台光電創高後翻黑！　關注尾盤MSCI效應多空拉鋸

台光電創高後翻黑！　關注尾盤MSCI效應多空拉鋸

指數編纂公司MSCI（明晟）最新季度調整將在今（27）日盤後生效，全球標準指數新增台光電（2383）、嘉澤（3533）兩檔台灣成分股，加上新產能即將開出，挹注成長動能，激勵台光電昨（26）日股價大漲，今日早盤一度翻紅走高641元，之後立即壓回盤下整理，十點左右成交量4800張左右。

2025-02-27 10:14
差7天賣房好慘！　多噴逾80萬房地合一稅

差7天賣房好慘！　多噴逾80萬房地合一稅

只因為差7天賣房，就痛失房地合一免稅的空間！高雄國稅局公告最新案例，有民眾王先生（化名）去年5月29日賣房地，申報自用住宅免稅，水電、戶籍登記證明皆具備，但因房屋取得時間在107年5月21日，不符合「持有6年」的認定原則遭認定要繳稅，連補帶罰高達80.7萬元。

2025-02-27 00:32

讀者迴響

熱門新聞

130萬存股族哭哭！中鋼每股配息0.33元　史上次低

快刷存摺！符合資格者「一早領近10萬元」

輝達最新財報公布！　Q4營收近1.3兆高於市場預期

中今彩539頭獎「全賠光」還欠百萬債！3年後下場曝

00887之亂！永豐投信挨罰60萬　1年不能新募基金

36萬股民嗨！00713季配1.4元　年化分配率破10%

差7天賣房好慘！　多噴逾80萬房地合一稅

佳評如潮！王道銀行拼永續　標普、CDP 4大國際機構齊按讚

2萬股民當心！軟板廠同泰打入全額交割　3／3生效

ETF更好買！中信銀喊降手續費　 祭低門檻2費用免收

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

土城 #砂石車 闖紅燈釀禍！騎士遭撞搶救不治

砂石車闖紅燈撞機車 騎士送醫搶救不治 #土城

2名女性朋友才下車就出事！　37歲男開BMW失控撞4車

籃籃啦啦隊生涯最後一舞　見中華隊晉級淚灑應援告別

【水泥包膜？】#桃園 工地爆模！ 15車遭波及車主氣炸

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366