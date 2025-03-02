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加油等等！明起汽、柴油各降0.1元　92無鉛每公升29.7元

▲中油加油站。（圖／記者湯興漢攝）

▲中油加油站。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台灣中油公司自明（3）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.7元、95無鉛汽油每公升31.2元、98無鉛汽油每公升33.2元、超級柴油每公升28.9元。本周因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收0.8元及0.4元。

台灣中油表示，本週國際油價下跌，浮動油價調整原則調價指標7D3B周均價下跌1.83美元，新台幣兌美元匯率貶值0.030元，跌幅為1.81%。

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按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲0.7元及0.3元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收0.4元及0元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.4元。平穩雙機制啟動，汽、柴油各共吸收0.8元及0.4元，國內汽、柴油實際每公升價格各調降0.1元。

依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各應調整0.8元及0.4元均由台灣中油吸收，114年累計至1月底止，台灣中油共吸收約18.72億元。

關鍵字： 油價台灣中油汽油柴油

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