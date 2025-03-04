ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

快訊／中國對美農產品加關稅、散裝期貨運價應聲下跌　業界估影響不大

▲裕民航運有23艘巴拿馬型船，估計會是今年第四季獲利的最大支撐。（圖／翻攝自裕民官網）

▲中國對美國農產品加高關稅，今日下午散裝期貨市場運價應聲下跌。（圖／翻攝自裕民官網）

記者張佩芬／台北報導

中國國務院關稅稅則委員會今(4)日中午公告，本月10日起對美國雞肉及玉米等產品加徵15%關稅，對大豆及牛肉等產品加徵10%關稅，下午一點期貨市場開盤，巴拿馬型船3月日租8900美元，下跌346美元，跌幅4.04%。裕民航運(2606)高階表示，中國在川普上一任就已開始分散採購，也減少對進口貨的依賴，估計對中小型散裝船運價影響有限。

慧洋(2637)高階則分析，中國14屆全國人大三次會議本月5日即將召開，此時對美國宣布採取報復措施，加高關稅有，有宣示作用，姿態做出來後，未來還是應該有協商空間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

也有業界高階指出，中國近幾年已轉向巴西、阿根廷採購穀物，航程更遠。目前也非美國穀物輸出旺季，中國的報復措施對貨量是會有影響，而中國糧食政策朝向增加自己自主，減少對進口倚賴，今日的宣布影響有多大，看第二季運價就知道。

今年首季散裝船運市場運價明顯低於去年同期，近期運價逐漸回升，海岬型船昨(3)晚現貨市場日租16,424美元，達到多數該型船成本之上，巴拿馬型船日租9404美元，還未達一般成本價1.1萬美元，期貨市場第二季價格則都已回到成本價之上，第三季價格更好些。

目前擁有海岬型船的裕民(2006)與中航(2612)，成本價都在1.6到1.7萬美元之間，新興(2605)因為近幾年未造新船，成本價僅1.43萬美元，不過新造的節能船日租都能加高2-3千美元左右，有裝脫硫器的可加3-5千美元，都已超過成本價。

第一季是散裝船運傳統淡季，去年第一季因為巴西雨季雨少，市場需求也高，去年3月1日(星期五)海岬型船現貨市場日租高達32,985美元，2023年3月3日則僅有9910美元。

今日下午一點期貨市場開盤，海岬型船3月日租18,200美元，雖然比昨天下跌533美元，但仍高於成本價，第二季日租有20,250美元，第三季21,575美元，明年全年日租有19,525美元，都是可獲利行情。

巴拿馬型船今日3月期貨開盤價8900美元，單日下跌4.04%，第二季日租10,958美元，第三季日租11,225美元，明年全年日租10,625美元。

業界高階分析，目前的運價屬於正常行情，呈現的是季節性上漲，與俄烏戰爭無關，美國看中烏克蘭礦產主要要的是鈾礦，鈾是能源稀土，具有輻射性，非一般散裝船貨物，我國船東都沒有參與相關運務。

目前巴拿馬型船運價還不理想，後續估計會隨著南美穀物出貨量增加而提高。超輕便型船期貨市場3月日租9475美元，第二季11,275美元、第三季11,600美元，明年全年是10,925美元，成本價與巴拿馬型船接近，在1.1萬美元上下。

關鍵字： 中國對美農產品加關稅期貨運價跌影響不大

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【柯基踮腳腳跳不上機車】最後認命放棄等抱抱XD

推薦閱讀

一表搶先看！15檔3月除息台股ETF 　4檔年化配息率10%以上

一表搶先看！15檔3月除息台股ETF 　4檔年化配息率10%以上

根據CMONEY最新統計資料顯示，截至3月3日，共有15檔台股ETF公布將在3月份除息，以3月3日收盤價來計算預估年化配息率，其中群益台灣精選高息ETF（00919）第8次配息預估年化配息率12.11%最高，其次大華優利高填息（00918）、中信綠能及電動車（00896）、元大台灣高息低（00713）也都有10%以上的好表現。

2025-03-04 12:29
快訊／中國對美農產品加關稅、散裝期貨運價應聲下跌　業界估影響不大

快訊／中國對美農產品加關稅、散裝期貨運價應聲下跌　業界估影響不大

中國國務院關稅稅則委員會今(4)日中午公告，本月10日起對美國雞肉及玉米等產品加徵15%關稅，對大豆及牛肉等產品加徵10%關稅，下午一點期貨市場開盤，巴拿馬型船3月日租8900美元，下跌346美元，跌幅4.04%。裕民航運(2606)高階表示，中國在川普上一任就已開始分散採購，也減少對進口貨的依賴，估計對中小型散裝船運價影響有限。

2025-03-04 16:23
大魯閣股東會紀念品來了！4000元抵用券　再抽美國MLB觀賽之旅

大魯閣股東會紀念品來了！4000元抵用券　再抽美國MLB觀賽之旅

大魯閣（1432）今日宣布114年股東會紀念品發放方案，透過官方APP「大魯閣 Plus」提供股東超值回饋，包含800元消費抵用券及8張「每月玩樂買1送1券」，總價值超過4,000元；持有1,000股以上的股東，還可獲得額外800元消費抵用券。

2025-03-04 12:23
能率集團投資美機器人公司　1檔先亮燈漲停

能率集團投資美機器人公司　1檔先亮燈漲停

挾機器人題材能率集團今（4）日宣布旗下包括能率創新（5392）、佳能（2374）、IKKA-KY（2250）及能率亞洲基金在日前簽約並攜手投資美國機器人公司Mantic Robotics；且佳能也接獲Mantis Robotics的近接感測器訂單，初期約300套，能率創新也不排除代工組裝Mantis Robotics 的機器人手臂。

2025-03-04 16:42
台積電千億美元投資　路透批「賭注危及台灣優先」

台積電千億美元投資　路透批「賭注危及台灣優先」

台積電（2330）董事長魏哲家在美國總統川普面前宣告在美新增千億美元（約台幣3.3兆元）投資案轟動全球，多家外電以「川普脅迫」、「幫助川普」等評價，不過《路透社》以「危及台灣優先」做解讀，再度引起熱議。

2025-03-04 16:17
快訊／19萬股民注意！00915配0.5元　3／18最後買進日

快訊／19萬股民注意！00915配0.5元　3／18最後買進日

擁有19.1萬受益人、資產規模432.08億元的凱基台灣優選高股息30（00915）今（4）日公告配息，每股配0.5元，較前次縮水逾3成，為2023年12月以來最差配息紀錄。

2025-03-04 14:55
台積電擴大赴美投資！法人看2關鍵按讚　「可堵川普嘴巴」

台積電擴大赴美投資！法人看2關鍵按讚　「可堵川普嘴巴」

「護國神山」台積電（2330）今（4）日早上6點發布重大訊息，四年之內將增加千億美元（約3.3兆元新台幣）投資美國先進半導體製造，惟此項消息造成台積電跌破千元，最低來996元，市場分析師普遍認為，台積電這項赴美重大投資計畫，化解加徵關稅疑慮，川普再也不能拿「台灣偷走美國晶片生意」為藉口，二來又分散地緣政治壓力；至於營運成本墊高一事，台積電與美國前五大客戶應該有成本轉嫁的共識。

2025-03-04 11:15
台積電擴大在美投資「變成美積電」？　郭智輝：多餘的想法

台積電擴大在美投資「變成美積電」？　郭智輝：多餘的想法

台積電（2330）今日凌晨宣布有意增加1000億美元（約新台幣3.3兆元）投資於美國先進半導體製造，包含興建3座新晶圓廠、2座先進封裝設施，以及1間主要研發團隊中心；市場擔心台積電會變成「美積電」，經濟部長郭智輝今（4）日表示，這個想法是多餘的。

2025-03-04 10:15
最高拚賺2.55萬！5檔申購接力秀　永新-KY最甜

最高拚賺2.55萬！5檔申購接力秀　永新-KY最甜

5檔申購抽籤本周接力秀，其中有4檔價差破萬元，永新-KY（4557）可拚賺2.55萬元最甜。而隸屬金融股的元大期（6023）今（4）日為申購最後一天，價差1.49萬元，同樣也吸引投資人目光。

2025-03-04 00:02
川普撂話！日圓飆「0.2252」近半年最苦　10萬台幣少換逾4萬日圓

川普撂話！日圓飆「0.2252」近半年最苦　10萬台幣少換逾4萬日圓

受到美國總統川普撂話「日圓不能繼續貶」影響，日圓急升，台銀日圓現鈔賣出牌告價今（4）日上午9點半報出「0.2252」近半年最差，10萬元台幣較去年7月低點少換逾4.4萬日圓。

2025-03-04 10:07

讀者迴響

熱門新聞

即／魏哲家將見川普　投資美國1000億美元

台積電千億美元投資！台大副教授嘆「是自廢武功」

魏哲家曾喊「變美積電門都沒有」　遭網狂酸

台積電赴美投資！他一算「剩100億美元在台建廠」

突收裁員通知　竹科工程師焦慮：房貸還有1200萬

高鐵苗栗⭢台中61公里　大甲人盼設站帶動產業聚集

川普撂話！日圓飆「0.2252」近半年最苦　10萬台幣少換逾4萬日圓

台積電失守千元！跌24元至996　台股挫逾370點

快訊／19萬股民注意！00915配0.5元　3/18最後買進日

大魯閣股東會紀念品來了！4000元抵用券　再抽美國MLB觀賽之旅

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

轎車鬼飄自撞！後方女駕駛嚇到快哭了 #台南

【不髒手1秒剝蛋殼！】老闆聽客人瘋狂讚嘆露得意笑容XD

光熙喝茫臉紅　突脫口「因為是矽膠」XD

【泰格與雪兒】候選人體質

方大同「帶病錄音」畫面曝光　「突缺氧」嘆：今天唱不了...

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366