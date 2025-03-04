快訊／中國對美農產品加關稅、散裝期貨運價應聲下跌　業界估影響不大

▲中國對美國農產品加高關稅，今日下午散裝期貨市場運價應聲下跌。（圖／翻攝自裕民官網）

記者張佩芬／台北報導

中國國務院關稅稅則委員會今(4)日中午公告，本月10日起對美國雞肉及玉米等產品加徵15%關稅，對大豆及牛肉等產品加徵10%關稅，下午一點期貨市場開盤，巴拿馬型船3月日租8900美元，下跌346美元，跌幅4.04%。裕民航運(2606)高階表示，中國在川普上一任就已開始分散採購，也減少對進口貨的依賴，估計對中小型散裝船運價影響有限。

慧洋(2637)高階則分析，中國14屆全國人大三次會議本月5日即將召開，此時對美國宣布採取報復措施，加高關稅有，有宣示作用，姿態做出來後，未來還是應該有協商空間。

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也有業界高階指出，中國近幾年已轉向巴西、阿根廷採購穀物，航程更遠。目前也非美國穀物輸出旺季，中國的報復措施對貨量是會有影響，而中國糧食政策朝向增加自己自主，減少對進口倚賴，今日的宣布影響有多大，看第二季運價就知道。

今年首季散裝船運市場運價明顯低於去年同期，近期運價逐漸回升，海岬型船昨(3)晚現貨市場日租16,424美元，達到多數該型船成本之上，巴拿馬型船日租9404美元，還未達一般成本價1.1萬美元，期貨市場第二季價格則都已回到成本價之上，第三季價格更好些。

目前擁有海岬型船的裕民(2006)與中航(2612)，成本價都在1.6到1.7萬美元之間，新興(2605)因為近幾年未造新船，成本價僅1.43萬美元，不過新造的節能船日租都能加高2-3千美元左右，有裝脫硫器的可加3-5千美元，都已超過成本價。

第一季是散裝船運傳統淡季，去年第一季因為巴西雨季雨少，市場需求也高，去年3月1日(星期五)海岬型船現貨市場日租高達32,985美元，2023年3月3日則僅有9910美元。

今日下午一點期貨市場開盤，海岬型船3月日租18,200美元，雖然比昨天下跌533美元，但仍高於成本價，第二季日租有20,250美元，第三季21,575美元，明年全年日租有19,525美元，都是可獲利行情。

巴拿馬型船今日3月期貨開盤價8900美元，單日下跌4.04%，第二季日租10,958美元，第三季日租11,225美元，明年全年日租10,625美元。

業界高階分析，目前的運價屬於正常行情，呈現的是季節性上漲，與俄烏戰爭無關，美國看中烏克蘭礦產主要要的是鈾礦，鈾是能源稀土，具有輻射性，非一般散裝船貨物，我國船東都沒有參與相關運務。

目前巴拿馬型船運價還不理想，後續估計會隨著南美穀物出貨量增加而提高。超輕便型船期貨市場3月日租9475美元，第二季11,275美元、第三季11,600美元，明年全年是10,925美元，成本價與巴拿馬型船接近，在1.1萬美元上下。