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ASOA與IEAT六度攜手　打造台美及中美洲農食貿易媒合首選平台

 ▲右四起IEAT秘書長黃文榮、ASOA副會長王美美、瓜地馬拉駐台大使艾特維、中美洲經貿辦事處主任徐韶慧、外貿協會秘書長王熙蒙與各州辦事處處長於開幕式合影。（圖／記者張佩芬攝）

▲右四起IEAT秘書長黃文榮、ASOA副會長王美美、瓜地馬拉駐台大使艾特維、中美洲經貿辦事處主任徐韶慧、外貿協會秘書長王熙蒙與各州辦事處處長於開幕式合影。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

「2025年美國暨中美洲農產品及食品展示會」上周四於台北市進出口公會(IEAT)1樓演講廳舉行。本次活動為美國各州政府辦事處協會(ASOA)連續第五年、第六度委託IEAT辦理，延續多年來成功合作經驗，精準對接市場需求，不僅推動台美農食產品貿易，更進一步拓展與中美洲夥伴的經貿合作，提供進口商與供應商最直接的B2B商機媒合機會。

今年展示會匯聚來自美國、貝里斯及瓜地馬拉的5個單位與46家優質廠商，帶來涵蓋乳製品、加工食品、調味醬、飲品、肉品、海鮮、穀物、可可、咖啡等多元產品，滿足市場多樣化需求。貝里斯與瓜地馬拉展出當地特色農產品，而美國愛達荷州、密蘇里州、懷俄明州則精選最受市場青睞的優質食品，進一步提升台灣市場對北美及中美洲農產品的認識與採購興趣。

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其中，美國愛達荷州的冷凍羊肉與瓜地馬拉的白蝦，在IEAT商機平台上架後短時間內即成為點閱率最高的熱門商機，顯示台灣市場對高品質進口肉品與海鮮的高度關注。此外，美國密蘇里州特別帶來黑糖薑酒，只需搭配台灣國民美食豆花，即可輕鬆調製成黑糖薑汁豆花，將國際食材巧妙融入在地風味，帶來更貼近消費者的創新應用。

本次活動吸引超過50家台灣廠商與專業進口代理商積極參與洽談採購，包含餐飲業、食品加工業、連鎖超市業者、專業貿易商採購代表等，顯示市場對美洲優質農產品的高度興趣。

▲展示會吸引多家台灣廠商參觀洽談。（圖／IEAT提供）

▲展示會吸引多家台灣廠商參觀洽談。（圖／IEAT提供）

美國各州政府辦事處協會(ASOA)副會長王美美在開場致詞時表示，本活動已成為推動台美農產品貿易的重要動力，成功促成多家台灣進口商與美國供應商洽談合作，開拓市場新機會。她指出：「透過這個平台，台灣進口商能更快、更有效地找到合適的美國及中美洲農產品，帶動雙方貿易再創新高。」

瓜地馬拉駐台大使艾特維高度肯定本活動的媒合成效，並強調瓜地馬拉產品在台灣市場的競爭力：「2024年台瓜雙邊貿易額突破3.43億美元，市場需求穩健成長，未來我們期待精品咖啡、白蝦等特色農產品能進一步打進台灣頂層客戶市場。」

IEAT秘書長黃文榮則表示，連續六度與ASOA合作辦理此展會，充分見證台美及中美洲農食貿易的蓬勃發展。瓜地馬拉咖啡在台灣市場占比已升至全台第4名，而貝里斯龍蝦進口量則成長超過10倍，顯示市場需求的強勁力道。

此外，美國仍是台灣最大農產品進來源，而台灣同時也是美國第七大農產品出口市場，雙方貿易夥伴關係密不可分。他強調：「這場活動不僅為進口商與供應商提供直接洽談機會，更是擴大台灣市場對美採購、促進雙贏的重要平台。」

透過本次展示會，IEAT將持續強化台美及中美洲農食貿易的合作動能，為雙方企業帶來更豐碩的商機與成長契機。

關鍵字： ASOA.IEAT六度攜手台美中美洲農食貿易　

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