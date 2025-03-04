台積電加碼投資美國　台股跌幅居亞洲第二

▲金管會。（圖／記者湯興漢攝）
台積電（2330）宣布加碼投資美國千億美元，加上美股四大全數下挫，今（4）日台股台股下跌159.37點，跌幅0.7%，以 22596.88點作收，跌幅僅次日本下跌1.63%，居亞股第二，金管會證期局副局長黃厚銘，對國際金融市場變化，將會密切關注。
昨（3）日美股主要4大指數跌幅介於1.48%至4.01%，拖累今日亞股表現，除了上海上漲0.03%，其餘市場都是下跌，韓國跌0.17%，香港跌0.33%，新加坡跌0.34%，日本跌1.63%，台股跌幅為跌幅0.7%，僅次於日股。
今年截至今日止，台股下跌1.21%，反觀香港漲幅14.69%、韓國漲幅5.55%、新加坡漲幅3.2%、深圳漲幅2.26%、上海跌幅1.04%、日本跌幅5.29%、美國道瓊漲幅1.52%。台股集中市場日均成交量約3,780.49億元，相較去年同期增加12.14%。
根據金管會證期局統計，截至1月底本益比約21.75倍，現金殖利率達2.30% (加計股票股利為2.41%)，國內上市櫃公司今年截至1月底累計營收約3.65兆元，較去年同期增加7.23%，為歷年同期最高，到昨日為止，信用交易之整戶擔保維持率為166.28 %。
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