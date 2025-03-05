23萬股民喜收50元！00939填息達陣 3／27股息入帳

擁有逾23萬受益人的月配型ETF統一台灣高息動能（00939）今（5）日除息，每股配發0.05元，隨著大盤上攻，股價上攻14.41元，完成填息走勢，股息將將於3月27日入帳。

台積電漲30元至1030 台股大漲逾320點

美股4大指數跌多漲少，台股今（5日）以22778.86點開出，指數大漲181.98點，漲幅0.81％。

2025年經濟自由度 台灣連3年全球第4名

美國智庫傳統基金會日前發布《2025經濟自由度指數》，在184個經濟體中，台灣全球排名維持第4名，在亞太地區排名第2名，台灣今年平均總分79.7分，雖較去年80分略減0.3分，但已連續3年維持全球第4名。

台積電砸3.3兆對美投資 經濟部：鞏固台灣全球供應鏈領導地位

台積電（2330）宣布再投資美國千億美元（約新台幣3.3兆元），外界紛紛表達擔憂，經濟部長郭智輝樂觀看待表達支持，經濟部也指出，政府與台積電長期保持良好合作默契，對於台積電多年來在全球投資布局，不僅沒有影響台灣在全球半導體產業核心地位，反而強化其全球影響力，進一步鞏固台灣在全球供應鏈中的領導地位。

台積電赴美投資千億美元「是雙贏談判」 郭明錤提五重點分析

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日宣布將在美投資1000億美元，知名分析師郭明錤今日發文表示，這是一場雙贏的談判，一方面川普展現他的談判力，台積電則有效降低地緣政治及關稅風險，為股東創造最佳利益，郭明錤也對此深入分析，並提出5點看法。

台積電加碼投資美國 台股跌幅居亞洲第二

台積電（2330）宣布加碼投資美國千億美元，加上美股四大全數下挫，今（4）日台股台股下跌159.37點，跌幅0.7%，以 22596.88點作收，跌幅僅次日本下跌1.63%，居亞股第二，金管會證期局副局長黃厚銘，對國際金融市場變化，將會密切關注。

郭智輝樂觀看台積電加碼對美投資 「我們來支持他」

台積電（2330）加碼千億美元（約新台幣3.3兆元）投資美國先進半導體製造，包含興建3座新晶圓廠、2座先進封裝設施，以及1間主要研發團隊中心，如何確保台積電先進製程根留台灣？經濟部長郭智輝提出3大面向，並樂觀看待台積電赴美佈局、會支持台積電。

台積電加碼對美投資 商總許舒博憂「放緩在台佈局」

台積電（2330）有意增加1000億美元（約新台幣3.3兆元）投資於美國先進半導體製造，包含興建3座新晶圓廠、2座先進封裝設施，以及1間主要研發團隊中心；商總理事長許舒博擔憂台積電會放緩對台灣投資佈局，希望台積電要把根留台灣，不要連根拔起。

台積電、鴻海成最大苦主！外資連2日賣超 台股遭提款破千億

台股在3月開局表現不佳，受到外資連續兩日大幅賣超的影響，台股今（4）日以下跌159.37點、22596.88點作收，外資大砍529億元，連著二個交易日外資賣超破千億元，其中台積電（2330）與鴻海（2317）成最大苦主。

台積電加碼投資3.3兆未來隱憂 「這是和川普談判的示範」

台積電重磅宣布加碼投資美國1千億美金（3.3兆台幣），將緩解高額關稅危機？市場也關注是否與美國總統川普的「威脅」有關？對此，台新投顧副總經理黃文清分析表示，「這是和川普談判的示範」不確定因素的化解，有助台積電維持AI晶片製造的領先地位，但未來仍存在成本隱憂。