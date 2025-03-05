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阿爾法餐飲前進海外市場拚營收倍增　目標明年申請IPO

▲阿爾法餐飲目標明年IPO。（圖／阿爾法餐飲提供）

▲阿爾法餐飲目標2026年IPO。（圖／阿爾法餐飲提供）

記者廖婕妤／台北報導

連鎖餐飲業者阿爾法餐飲旗下擁有「雞湯大叔」、「雞湯桑」等品牌，近年來快速展店，2022年開始進入多品牌經營，今年更目標拓展海外市場，推升營收規模達2-3倍成長，並預計明年在台申請IPO。

阿爾法集團目前旗下有「雞湯大叔火鍋」、「雞湯桑拉麵」、「麵屋一燈」、「撈王」等品牌，總店數約20間，每年都持續擴張版圖，今年將立足台灣、放眼國際，將雞湯大叔及雞湯桑2品牌拓展至日本及東南亞，目標實現2到3倍的成長，並透過門店拓展、人才培育及服務升級，全方位提升營運實力。

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阿爾法集團創辦人賴三禹表示，公司的成功來自於獨特的3大成長路徑，第1是自有品牌的開創，第2是海外品牌代理落地，包含東京拉麵之王「麵屋一燈」及中式火鍋第一品牌「撈王」，第3則是自有品牌出海，憑藉強大的團隊經營與市場洞察能力，成功開創新品牌，並活化老化品牌，從而帶領品牌在市場上屢創佳績。

賴三禹強調，這不僅是品牌的里程碑，更是一場「共好」的實踐，讓團隊、夥伴，甚至顧客都能一起變好；不只是追求業績成長，也要創造更好的工作環境，讓大家能夠發揮所長，讓努力得到回報，讓每一位加入的夥伴，都能感受到這份力量。

賴三禹指出，阿爾法餐飲自有食品工廠的設立，為品質提供穩定保障，確保每一位顧客都能享受到優質且一致的口感，並作為發展連鎖店的強大後盾，同時秉持「將台灣在地天然美味帶向世界」的初心，將繼續探索獨特風味，並透過跨界合作激發創新火花。

此外，外送外賣服務及完善的會員制度也將進一步提升顧客便利性，強化與顧客的緊密聯繫，讓更多人隨時隨地享受美味，擴大品牌影響力；在永續發展方面，阿爾法餐飲與球芽基金及紅藜麥農戶緊密合作，推動環境友善與社會共好，確保每一份美味都承載對土地的承諾。

關鍵字： 餐飲阿爾法雞湯撈王IPO

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