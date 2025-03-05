新戰局開打　3策略聰明買市值型ETF

▲投資風向轉變，市值型ETF成台股焦點，達人傳授3策略因應蛇年大波動。（圖／AI繪圖Adobe Firefly生成，鏡週刊美術組後製）

圖文／鏡週刊

受惠AI趨勢加持及2024年台積電大漲激勵，今年來台股投資風向轉變，市值型ETF熱度飆高，第一季就有3檔新品問世，後續還有相關ETF送件中；相較傳統市值型產品，新一代市值型ETF有何亮點，投資人如何配置才能快速累積報酬？達人傳授3招，因應波動加劇的蛇年。

農曆年前，元大投信宣布調降0050（元大台灣50）費用率，經理費從0.32％降至0.11％，大砍超過6成，引發熱議，鼓動006208（富邦台50）跟進降價；農曆年後0050再突襲，啟動分割作業，訂於4月24日以書面方式召開受益人會議，一旦通過，就能以不到4萬元入手一張0050，此舉將國民ETF聲量掀至最高點。

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新市值型 選股因子擴增

▲今年台股格局偏多但波動劇烈，想參與強勢股漲幅，可留意市值策略型ETF。

受去年台積電大漲逾8成激勵，市值型ETF代表0050、006208近一年表現搶眼、報酬率逾40％；相較下，高股息ETF吹起降息風，總報酬率大幅落後，使得今年來市場投資風向大改變，市值型ETF成為新寵。除了老字號0050使出連環拳，2、3月還有新品募集，同樣強調市值型ETF，面對新舊標的，該怎麼挑才聰明？

首先，可釐清傳統型與新一代市值型ETF編制差異，簡單分為純市值型、市值策略型兩種。「早期的市值型ETF，以市值作為成分股排序基礎，並以貼近指數為目標，沒有額外篩選成分股機制，目的在追求大市值公司的穩定性及成長性。」保德信投資長李孟霞指出，隨著市場需求轉變，後來發行的市值型ETF開始融入主題投資，像是ESG永續、低碳轉型等。

「今年市值型ETF吸引更多人目光，選股因子也變得更細緻；除了挑出大市值標竿企業外，還兼顧未來獲利成長性、股價上漲動能、個股品質與投資價值等。」李孟霞認為，儘管目前市值型ETF沒有嚴格定義，但從選股及市值加權條件，可界定出大致輪廓。

動能為上 追求超額報酬

再看新一代市值型ETF，第一季陸續募集標的包括：009802（富邦旗艦50）、009803（保德信市值動能50）、009804（聯邦台灣精彩50）。其中，009804追蹤「台灣50權重上限30％指數」，也就是成分股與0050及006208一模一樣，但台積電比重最高3成，超出部分會分配至其餘49檔成分股中。

至於009802及009803，皆以動能選股為訴求。「動能策略核心精神，在股價有延續性，適合多頭、盤整及跌深反彈行情，不利空頭市場表現。以今年來看，台股格局仍偏多，但指數震盪劇烈，透過動能策略，可參與大市值強勢股漲幅。」富邦投信投資策略師徐翊達表示

以009802為例，成分股是從市值前200大公司中，篩出近一季有獲利的強勢股；而009803則是多了未來獲利成長預估，「簡單講，相較傳統市值型ETF，動能策略可擺脫股價趨勢向下的拖油瓶，適合追求超額報酬的投資人，加快資產累積速度。」徐翊達補充。

面對未來盤勢，投資人究竟該如何評估市值型ETF布局方向？專家表示，有兩種方式，一是以台積電占比做為配置考量，另一是挑選跟大盤結構相近的ETF，亦即不論行情多空、類股輪轉，就是賺取與大盤相當的報酬。

先看台積電占比，第一代市值型ETF0050、006208，台積電比重約58％，受惠AI趨勢崛起，台積電股價一路創高，這兩檔純市值型ETF過去1年、3年報酬率遙遙領先，拉長至5年，006208漲幅達150％，穩居市值型獲利王。

問題是，去年漲幅超過8成的台積電，今年再漲8成的機率有多高？「過去經驗顯示，市場投資主流股會轉換，前一年漲幅第一的強勢股，隔年要再大漲機率低。」徐翊達分析。

3套策略 台積電是關鍵

「在考量台積電的配置比重之前，應該先問問自己預計持有多久時間？」黑石財經執行長温建勳針對不同投資人，提供3套布局策略。

策略一，長線看好台積電發展、預計持有超過10年以上投資人：以0050、006208為主，透過近6成占比，持續累積台積電部位。

策略二，以強勢股為主的波段操作投資人，或已有一定部位台積電的投資人：可留意主題型、或新一代動能市值型ETF；透過多因子選股方式，分散台積電過度集中風險，資產配置也可達到互補。

策略三，空手投資人：可關注台積電動向，布局純市值型ETF。

▲挑選市值型ETF前，投資人可先自問願意持有台積電多長時間，再進行配置。

温建勳分析，台積電如何出手救英特爾，目前不得而知，但股市最怕不確定因素，不論未來要面對的是錢坑黑洞，還是技術機密外洩，英特爾都只會拖累台積電前進腳步，因此短線進場觀察點有二：一是最壞狀況確定，台積電出手救英特爾；二是美國總統川普是否出席台積電相關典禮。

「若合資或入股消息出來，台積電股價重挫，含積量高的市值型ETF跟著大跌，空手投資人可趁機撿便宜；另外，若川普在台積電相關典禮現身，或派官員前往台積電亞利桑那州廠，就代表雙方已談妥，短期利空出盡，此時長線投資人進場相對安心。」温建勳指出。

▲美國總統川普是否現身台積電相關典禮，牽動市值型ETF表現，是觀察重點。（圖／翻攝Team Trump臉書）

同步大盤 需留意成分股

而若布局目的在長線賺取與指數相當報酬，「加權股價指數產業分類比重，電子占7成以上、金融1成、傳產不到2成，其中第一大權值股台積電比重約39％，想要真正參與指數漲跌，應留意成分股組成及產業配置結構與大盤長相最接近的ETF。」李孟霞指出，像009803產業占比就與大盤相近，想聚焦指數報酬的人可參考。

另外，像是00850（元大臺灣ESG永續），第一大持股台積電占比不到3成，成分股產業配置比重與大盤接近，近5年表現甚至優於0050；00923（群益台ESG低碳50）的產業配置占比也與台股貼近，今年來報酬率表現最佳，對追求指數報酬的投資人來說，未來都可進一步追蹤。



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