新制勞退分紅「爽領近160萬」　50多歲男1招退休金破千萬

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

「新制勞退基金」2024年大賺近6990億元，勞保局日前已完成收益分配，約有467萬戶可領超過5萬元的分紅。一名50多歲網友就曬出截圖，表示他舊制累積11年勞退金，轉到新制帳戶後再自提6%，這次分紅又領到近160萬元，目前勞退金帳戶總金額已達1167萬元了。

網友日前在論壇「mobile01」發文提到，最近2024年的勞退新制收益入帳，他舊制累積了11年，換新制後加上自提6%，一共30年5個月，這次分紅又有159萬6474元，目前累積的總收益已達到1167萬6971元。

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從截圖中可見，這些年來，雇主提繳金額為603萬6370元，個人提繳的部分為179萬0370元；合計782萬6740元；至於雇主提繳收益為119萬1422元、個提收益40萬5052元，合計分紅159萬6474元，而累積的收益一共385萬0231元，因此總收益已達1167萬6971元。

▲原PO退休金已破千萬。（圖／翻攝自mobile01）

同時，他也透露，自己現年50多歲，預計3-5年後會退休

對此，網友們紛紛直呼，「目前看過最多的，我只有新制17年，自提1年」、「我比較早退休，轉眼間也快滿5年了，勞保年資就停留在15年1月，想不到也累積到461萬」、「這比我自己投資效益還好耶」、「最近同事退休，完全純舊制45基數*月薪」、「這裡都高薪的，正常一點的勞工都不敢出聲了」。

另外，勞保局指出，勞工年滿60歲，即可請領退休金，如勞工實際提繳年資滿15年以上者，可選擇月領或一次領取；但若提繳年資未滿15年，則只能一次領取。

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