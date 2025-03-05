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國際市場震不停　全球高息ETF勝台股

今年以來高股息ETF表現優於市值型ETF，其中又以海外市場標的相對亮眼。

▲今年以來高股息ETF表現優於市值型ETF，其中又以海外市場標的相對亮眼。

圖文／鏡週刊

台灣投資人愛領息，高股息ETF成為資產配置的重要一環，只是台股高股息ETF殖利率縮水，現在還能繼續存嗎？專家建議，台股受美股連動高，難逃國際經濟局勢影響，此時若能放眼海外市場，不僅能有效分散風險，還有未來價差能期待。

雖然今年市場關愛的眼神多落在市值型ETF，但其實高股息ETF的表現仍讓人滿意；截至2月底高股息ETF報酬率排名，由中信日經高股息（00956）、富邦臺灣優質高息（00730）、中信全球高股息（00963）、兆豐永續高息等權（00932）、中信中國高股息（00882）包辦前5名，分別是6.23%、5.87%、5.87%、5.22%和4.95%，相較於市值型ETF代表：0050（-1.39%）略勝一籌。

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事實上，台灣投資人對高股息ETF依然鍾情，從證交所定期定額交易戶數統計排行來看，今年1月戶數排行前5名中，就有3檔為高股息產品。而高股息ETF的穩健度，確實也沒讓投資人失望。

不過，從今年來高股息ETF報酬率排行來看，可以發現除了投資人熟悉的台股高股息ETF外，更多的是海外產品，「標的在台灣區域的高股息ETF選擇很多，但選股策略上大同小異，成分股也容易重複。」中國信託投信基金經理人陳雯卿建議，投資人不妨把眼光放到海外市場，「雞蛋不要放在同一個籃子裡，高股息產品不是只有台灣有，海外也有很不錯的機會。」

「特別是一旦全球產業板塊輪動，且又遇到股價逢高拉回，以台股為成分股的高股息ETF股利率很可能跟著下降，對存股族來說，現金流會被壓抑。」她以棒球隊作為舉例，強棒不會只有一個，要由很多素質好的打手連續得分才能獲勝。

因此，放眼海外、布局全球公司的一大好處是，能收割全球景氣循環收益，「聚焦在台灣高股息ETF會很依賴台灣的經濟表現，要是能多元分散在海外市場，就能規避投資單一國家的風險。」YouTuber投資達人小童分析，近期美股受川普關稅戰影響不斷震盪，台股連帶受影響，投資組合裡有海外市場，就能達到分散風險效果。

事實上，去年11月14日掛牌的中信全球高股息（00963）國家配置裡就有美國、日本、法國、英國、德國和新加坡等國，前5大標的為日本郵船股份有限公司、商船三井、巴西石油公司、安納利資本管理公司和川崎汽船；另外，00963追蹤的是「NYSE全球特選高股息自由現金流指數」，為力求分散，納入的成分股股利率需大於3%，自由現金流收益率大於6%，且有個股權重上限10%限制，可充分避開今年「蛇來蛇去」的行情。

資料來源：CMoney，資料統計至2025/2/27，以今年以來報酬率由高至低排名

▲資料來源：CMoney，資料統計至2025/2/27，以今年以來報酬率由高至低排名

資料來源：記者整理

▲資料來源：記者整理


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關鍵字： 鏡週刊ETF投資理財

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