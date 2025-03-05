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王座去年每股賺4.55元　擬配息4.5元、殖利率6.5％

▲王座代理橋村炸雞開幕。（圖／記者廖婕妤攝）

▲王座旗下「橋村炸雞」將在台建立加盟制度。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

六角（2732）集團小金雞王座（2751）今通過2024年財報，去年EPS為4.55元，寫歷史次高，董事會亦通過2024年度盈餘分配案，擬配發盈餘分配之現金股利每股4.5元，配發率達99％，以今日收盤價69.6元計，現金殖利率逾6.5％。

王座2024全年合併營收為13.9億元，年增11％，惟因台灣展店、旗下品牌拓展美國市場費用與認列初次上櫃前公開銷售發行新股之交易成本，使營業利益0.78億元、稅後淨利0.81億元，皆較2023年度減少，EPS為4.55元；全年平均毛利率達49％再創歷史新高。

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王座2024年9月掛牌上櫃，以連鎖餐飲收入為主，旗下品牌「銀座杏子日式豬排」、「京都勝牛」與「段純貞」合計占去年整體營收約8成，加上「橋村炸雞」全台5家直營門市與「大阪王將」業績挹注，並適度調整品牌布局策略，與常態性新品加入及優化菜單品項，進而擴大消費者生態池，因營業成本控制得宜，得2024全年平均毛利率再創歷史新高。

展望今年，王座旗下5大品牌台灣市場展店將8-10家，並逐步進行新展店業務，於提升同店銷售額與新展店業績貢獻下，進而強化公司營運體質；海外市場則以再授權「段純貞」與「京都勝牛」品牌代理業務，且以美國和香港地區為主，目前「段純貞」8家、「京都勝牛」2家，共計10家，預計今年海外展店後的總家數將達12家，並發展與建立「橋村炸雞」在台灣加盟制度，加上併購策略等佈局，以維持營運穩健成長。

 

關鍵字： 王座六角橋村炸雞銀座杏子日式豬排段純貞

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