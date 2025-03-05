東森國際去年EPS1.24元　擬配發現金股利0.25元、股票股利0.9元

▲左起東森國際副總經理慎沈耀祖、鄭應娜、董事長廖尚文、副總經理馮蘭英。（圖／記者張佩芬攝）。

記者張佩芬／台北報導

東森國際(2614)去年擺脫兩年虧損，轉虧為盈，今（5）日公告營收為57.49億元，營業毛利18.55億元，營業利益3.25億元，稅前淨利4.24億元，歸屬母公司淨利3.72億元，EPS1.24元，董事會今日通過擬配發現金股利0.25元、股票股利0.9元，合計1.15元，終結兩年未發放股利現象。

盈餘轉增資部分發行總金額為270,218,760元，合計27,021,876股，每股10元。

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東森國際今年旗下四家主要轉投資事業當中，東森購物估計今年EPS仍將超過一個股本，自然美、寵物雲與東森新媒體估計今年可以轉虧為盈，可為東森國際加高獲利，法人推估東森今年應該可以有更好的業績表現。

在倉儲事業方面，近年持續推動能源轉型創新，汰換機器設備，兼顧能源轉換與作業效率提升，維持穩定的獲利，由於去年貨櫃船運運價偏高，採用散裝船運比例拉高，倉儲營收達15.5億元，獲利也創新高。

東森國際將AI技術做為未來重點布局方向，以更多元的線上線下整合，在各轉投資事業方面，其中子公司東森寵物雲目前實體店家數達113家及專業醫療合作通路16家，服務遍及全台18縣市，今年力拼小幅獲利。

子公司東森新媒體積極導入AI自動生成技術，兼顧新聞倫理與真實性，推動新聞產製流程自動化。自2024年開始佈建電子報服務，並於2025年全面推廣，估計可小幅獲利。

持股25.46%的東森得易購（東森購物），以數位創新、會員經濟及平台優化為核心，穩健拓展市場版圖，去年EPS約12元，今年估計也能穩健成長。

東森自然美目前已有超過1410家店，今年持續展店，同時看好未來中國大陸市場人口紅利，今年力拼小幅獲利，2029年以展店達1萬家為目標。