核三廠廢棄空壓機廠房後方火災　核安會：未影響機組安全運作

▲核三廠火警。（圖／翻攝臉書）

記者高兆麟／綜合報導

核三廠於今日約11時25分進行目前已廢棄不再使用之空壓機廠房外冷卻水塔管路切割工作時，火星不慎引燃鄰近的可燃物。經核三廠及地方消防單位進行滅火，已於11時35分左右撲滅。本次事件並未影響到兩部機組運作安全，亦無放射性外釋。

核安會駐廠人員於接獲訊息後已立即到現場了解，確認此次事件並未影響到機組安全運作，廠區輻射狀況亦無異常變化。

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核安會已要求台電公司查明此次火災發生原因，並採取防範改善措施。核安會將密切追蹤台電公司後續處理情形。