核三廠廢棄空壓機廠房後方火災　核安會：未影響機組安全運作

▲核三廠火警。（圖／翻攝臉書）
記者高兆麟／綜合報導
核三廠於今日約11時25分進行目前已廢棄不再使用之空壓機廠房外冷卻水塔管路切割工作時，火星不慎引燃鄰近的可燃物。經核三廠及地方消防單位進行滅火，已於11時35分左右撲滅。本次事件並未影響到兩部機組運作安全，亦無放射性外釋。
核安會駐廠人員於接獲訊息後已立即到現場了解，確認此次事件並未影響到機組安全運作，廠區輻射狀況亦無異常變化。
核安會已要求台電公司查明此次火災發生原因，並採取防範改善措施。核安會將密切追蹤台電公司後續處理情形。
▲核三廠火警。（圖／翻攝臉書）
記者高兆麟／綜合報導
核三廠於今日約11時25分進行目前已廢棄不再使用之空壓機廠房外冷卻水塔管路切割工作時，火星不慎引燃鄰近的可燃物。經核三廠及地方消防單位進行滅火，已於11時35分左右撲滅。本次事件並未影響到兩部機組運作安全，亦無放射性外釋。
核安會駐廠人員於接獲訊息後已立即到現場了解，確認此次事件並未影響到機組安全運作，廠區輻射狀況亦無異常變化。
核安會已要求台電公司查明此次火災發生原因，並採取防範改善措施。核安會將密切追蹤台電公司後續處理情形。
關鍵字： 核三廠
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根據《彭博》援引知情人士消息報導，美國總統川普（Donald Trump）計劃於下周與美國大型科技公司CEO會面，討論貿易政策和美國製造議題，這次會面將訂於當地時間3月10日舉行，參與的公司包括惠普（HP）、英特爾（Intel）、IBM和高通（Qualcomm）。
2025-03-06 13:25
台股今（6）日持續震盪，航太主題型ETF受消息面帶動，第一金太空衛星(00910)、元大航太防衛科技(00965)盤中最大漲幅分別有逾4%及3%的表現，法人指出，近期無論是歐洲還是亞太國防概念股，都呈現大漲態勢，德國5日晚間表示，將修改憲法讓國防預算不受財政支出限制，以達到推動歐洲加強防禦的需求；美國國防股因川普國會演說、重申優先建造戰略防禦 「金穹計畫」（Golden Dome）激勵美國國防股走揚。
2025-03-06 13:56
光電子晶片（PIC）檢測大廠光焱科技（7728）６日以承銷價220元正式上櫃掛牌交易，今日盤中衝上378元，中籤一張有望賺逾15萬。在全球科技創新與市場需求激增的推動下，科研與感測器市場展現強勁成長動能，成為半導體與高科技產業的重要支柱。
2025-03-06 12:15
3月5日川普為當選滿四個月，也是首次發表國會演說之日，觀察這段期間台股大盤震盪總計下跌1.49%， 58檔原型台股ETF表現超過7成打敗大盤，超過5成表現相對抗震並逆勢上揚，期間漲幅表現較佳的前三檔分別是群益台灣精選高息（00919）、富邦臺灣優質高息（00730）、群益科技高息成長（00946）都有5%以上好表現，而整體來看，表現超過3%以上的共有7檔，清一色都是高息型ETF，顯示出台股高息型ETF的抗跌跟漲特性。
2025-03-06 11:08
記憶體巨頭美光（Micron）5日表示，將延攬前台積電董事長劉德音出任公司董事。
2025-03-06 09:12
台電今（6）日上午11時23分接獲通報，核三廠空壓機廠房南側發生冷卻水塔（地面直立，直徑3米、高度3米，塑膠材質）火警事件，不影響發電及爐心安全。
2025-03-06 12:14
能率（5392）集團機器人題材持續發酵，今（6）日能率股價續強，早盤跳空上攻41.1元，突破40元整數關卡，隨著短多獲利了結賣壓出籠，股價回到39.6元平盤附近整理，10點左右成交量逼近4萬張，已經超越昨（5）日2.3萬多張，而集團股價相對低檔能率網通（8071）最為強勢，早盤股價漲幅一度逾7%，上攻25.45元，成交量接近2萬張。
2025-03-06 10:40
儘管面臨美國總統川普的新關稅威脅，但墨西哥哈利斯科州州長Pablo Lemus Navarro表示，鴻海計劃在當地Guadalajara建造的超大型AI伺服器工廠仍將在一年的時間建設完成。
2025-03-06 10:31
輝達（NVIDIA）年度GTC大會即將於17日至21日在美國加州聖荷西舉行。這次大會以人工智慧（AI）為主題，除了執行長黃仁勳的主題演講外，還首次引入量子日活動，以及黃仁勳喜愛的「夜市」，將街頭美食和手工藝帶進這場全球矚目的AI盛會。
2025-03-06 10:19
屏東核三廠今（6）日上午發生火警，台電強調，外界看到的燃燒煙霧是塑膠燃燒所造成，對發電與核能安全並無影響，輻射亦無外洩疑慮，將積極進行調查及檢討，避免事件再次發生。
2025-03-06 13:22
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