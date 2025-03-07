川普關稅不確定！亞股全面下挫　日股一度跌逾800點

▲美國關稅戰火波及亞股。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

美國總統川普昨日（6日）簽署行政命令，針對墨西哥與加拿大商品符合「美墨加協定」暫停課徵25%關稅，然而關稅戰依然引發市場不安情緒，造成美股4大指數全數收黑，而今（7）日亞股當中日、韓也是重挫開出，日股一度大跌800點，韓股也大跌1%，至於陸港股也開低，台股早上指數雖一度翻紅，不過仍難敵賣壓出籠，指數下挫逾150點。

日股今開盤以37198.3點開出，大跌506點，指數開低走低，一度觸及36857點，跌幅擴大到逾2%，後跌勢見收斂，至上午10點半，指數下挫約600點。

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南韓綜合指數開盤以2553.44點開出，跌22.72點，或0.88%，指數一度觸及2541.49點，跌34.67點，或1.34%，至上午10點半約下跌8.5點，跌幅收斂至0.3%。

台股在台積電以平盤開出，指數開盤小跌19.2點，在電金傳全面走弱，指數跌逾百點，不過開盤15分鐘前後，指數一度翻紅，小漲逾20點，但仍難敵賣壓指數再翻黑，跌逾150點，觸22557點。

受到日、韓下挫拖累，港股也是下挫開出，10點左右跌幅0.88%，香港恒生指數報價24155.9點，上海指數則是呈現小跌，跌幅0.15%，報3376.04點

由於關稅不確定性造成市場觀望，昨天道瓊指數下跌 427.51 點，或 0.99%，收 42,579.08 點；那斯達克指數下跌 483.48 點，或2.61%，收18069.26點；費城半導體指數大跌212.95點，或4.53%，收4487.85點；標準普指數下跌 104.11 點，或 1.78%，收5738.52點。